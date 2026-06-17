Consejo de la Juventud alerta de que sólo un 15% de empresas demandan universitarios frente a un 33% con carrera

1097024.1.260.149.20260617130112 La presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, Ainoa Acebes, presenta un estudio sobre empleo juvenil en el Ces junto a su presidente, Enrique Cabero. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud de Castilla y León (CJCyL) ha reclamado la puesta en marcha de políticas públicas y medidas que favorezcan la inserción laboral y el arraigo en la Comunidad y ha alertado de un "desajuste" entre formación y demanda laboral, ya que sólo el 15 por ciento de las empresas demandan universitarios frente a un 33 por ciento de jóvenes con carrera.

La presidenta del colectivo de jóvenes, Ainoa Acebes, ha advertido de que el colectivo no pide privilegios sino "oportunidades reales", empleos de calidad y la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida en la región durante la presentación del informe 'Diagnóstico del Empleo Juvenil en Castilla y León' en la sede del Consejo Económico y Social (CES).

El documento que ha evidenciado un "notable desajuste" formativo en el mercado, ya que mientras el 33 por ciento de los jóvenes de la Comunidad posee estudios universitarios, apenas el 15 por ciento de las empresas demanda habitualmente este nivel de cualificación. La mayor parte de las compañías pide perfiles con Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Formación Profesional (FP).

El estudio ha consolidado la falta de experiencia laboral como el principal obstáculo para acceder a un puesto de trabajo en la Comunidad autónoma, una dificultad que ha señalado el 63 por ciento de los jóvenes encuestados y que ha compartido el 97 por ciento de las empresas, las cuales han manifestado encontrar serios problemas para incorporar perfiles jóvenes debido a su escasa experiencia práctica.

Asimismo, el 92 por ciento de las empresas considera necesario reforzar las habilidades sociales de los trabajadores jóvenes y más de la mitad de este colectivo ha calificado la escasez de oportunidades laborales en su propia provincia como una de las principales barreras en la búsqueda de empleo, una percepción de falta de opciones que se ha elevado hasta el 62 por ciento entre todos aquellos que cuentan con titulación universitaria.

Desde la perspectiva del tejido empresarial, los datos han reflejado una evolución positiva de las expectativas de contratación debido a que el 78 por ciento de las firmas prevé ampliar su plantilla durante los próximos doce meses, mayoritariamente entre uno y cinco trabajadores, al tiempo que el 51 por ciento ha declarado tener vacantes abiertas en la actualidad.

Por provincias, Burgos y Valladolid han concentrado el mayor porcentaje de empresas con puestos vacantes, con un 66 por ciento y un 59 por ciento respectivamente, mientras que Segovia, con un 31 por ciento, y Ávila, con un 27 por ciento, han registrado los valores más bajos de la comunidad, localizándose las mayores necesidades en la industria y producción (39 por ciento), la hostelería y el turismo (37 por ciento), y los perfiles de administración, gestión y contabilidad (33 por ciento).

El informe ha destacado también la alta disposición del tejido empresarial a colaborar en la inserción laboral juvenil ya que casi seis de cada diez empresas han afirmado estar dispuestas a ofrecer prácticas o becas, mientras que el 79 por ciento de la juventud de Castilla y León ha trabajado alguna vez de forma remunerada, una cifra que asciende al 82 por ciento en Formación Profesional y alcanza el 94 por ciento entre los universitarios.

Dos de cada tres jóvenes han realizado prácticas en empresas, una participación especialmente elevada en la Formación Profesional de Grado Medio o Superior (87 por ciento) y en los estudios universitarios (82 por ciento), frente al 32 por ciento registrado entre quienes cuentan con ESO o Bachillerato. Respecto a las competencias, más de la mitad de los jóvenes ha señalado los idiomas como el principal aspecto a reforzar, mientras que las empresas han valorado especialmente competencias transversales como la responsabilidad (97 por ciento), la iniciativa (95 por ciento), el trabajo en equipo (93 por ciento) y la capacidad de adaptación (92 por ciento).

Por último, el presidente del Consejo Económico y Social, Enrique Cabero, ha hecho un llamamiento para diseñar un nuevo programa de empleo para personas jóvenes que, en el marco del Diálogo Social, sea impulsado por la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio para retener y atraer el talento.

Cabero ha resaltado que el informe del CES sobre necesidades de empleo coincide con este diagnóstico en el desajuste entre la formación y las demandas del tejido productivo, por lo que ha considerado imprescindible implicar activamente a las empresas en la Formación Profesional junto a la Consejería de Educación, en el diseño de microcredenciales y en la formación, donde ha sumado a universidades, agentes económicos y sociales y entidades Alumni.