Consejo Regulador de la IGP 'Cecina de León' lanza una nueva edición del concurso de servicios de corte para bodas

Imagen de una de las bodas que participaron en la anterior edición del concurso convocado por el Consejo Regulador de la IGP Cecina de León. - CONSEJO REGULADOR DE LA IGP CECINA DE LEÓN

LEÓN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la IGP 'Cecina de León' busca 16 parejas en España que celebren su boda en los próximos meses de mayo, junio, septiembre y octubre para obsequiarles con un servicio de corte de 'Cecina de León'.

Tras el éxito del concurso el año pasado, en el que una veintena de parejas de novios y más de 3.000 invitados de 10 provincias diferentes disfrutó del producto "estrella" de la gastronomía leonesa, el Consejo Regulador publica este miércoles su segunda edición.

Las bases del concurso estarán disponibles desde hoy en la sección de noticias de la web del Consejo Regulador y en total se sortearán 16 servicios de corte de Cecina de León para 16 enlaces que se celebren en la Península. El objetivo es que el día del cóctel los novios y sus invitados (un mínimo de 80 personas) puedan disfrutar de una pieza de 'Cecina de León' y del servicio profesional de corte en vivo que se ofrecerá con este producto "estrella" de la despensa leonesa.

Entre los requisitos, en primer lugar y para entrar en el sorteo, los novios deberán remitir al Consejo Regulador una foto de ambos en el lugar del banquete. Posteriormente los ganadores deberán enviar una fotografía durante la degustación de 'Cecina de León' el día de su boda, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Consejo Regulador de la IGP 'Cecina de León'.

El Consejo Regulador ha recordado que la recepción de solicitudes estará abierta hasta el día 10 de abril a las 23.59 horas y el sorteo se realizará ante notario el próximo 14 de abril a las 12.00 horas. Ese día se extraerán al azar 16 parejas ganadoras (ocho para los meses de mayo y junio y otras ocho para los meses de septiembre y octubre) entre todas las solicitudes recibidas.

La 'Cecina de León' se extrae de los cuartos traseros del ganado vacuno mayor (tapa, contra, babilla y cadera) y no sólo es la "reina" de la gastronomía en la provincia de León, sino que es uno de los productos "más valorados" en la Comunidad y más exportados tanto en el territorio nacional como al extranjero.

El Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida 'Cecina de León' se encarga de certificar las piezas elaboradas, realizar catas de producto y favorecer su conocimiento entre el consumidor final.