Los Consejos de Barrio de Palencia nacen para mejorar la seguridad y la convivencia de los vecinos de la capital - AYUNTAMIENTO DE PALENCIA

PALENCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital palentina contará con la figura del 'Consejo de Barrio', un proyecto que engloba a la Policía de Barrio y que nace de la planificación, del análisis de los problemas de los barrios, y del trabajo y experiencia de la Unidad Agente Tutor.

Así lo ha trasladado la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Casas, durante la presentación de la iniciativa, en la que se ha detallado que esta experiencia piloto se pondrá en marcha en el Barrio del Carmen y se extenderá por todos los barrios de la capital, el del Ave María será en el que se implante.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Casas, ha destacado que este proyecto será "un extraordinario instrumento para mejorar la coordinación entre la policía y los agentes protagonistas del barrio", con un Agente Tutor y un representante de la Asociación de Vecinos como canalizadores de las demandas del barrio en materia de seguridad ciudadana, pero también de otros aspectos que puedan resultar de interés para el barrio, que sirvan para mejorar no solo la citada seguridad, sino además la convivencia, la seguridad del tráfico, y otros aspectos que mejoren la vida de los vecinos.

Casas ha puntualizado que el Consejo de Barrio estará comandado por uno de los agentes tutores de la Policía Local, una unidad que contará, paulatinamente, con más efectivos para implementar estos consejos de barrio.

"Trabajarán codo a codo con la asociación vecinal, que será la interlocutora con el agente tutor asignado a ese barrio. Además, estos consejos, que se reunirán periódicamente, contarán con las aportaciones que puedan hacer otros colectivos del barrio", ha explicado, tales como CEAS, parroquia, colegios, mercadillo, empresarios, farmacias, y otros agentes que puedan aportar para que la Policía Local pueda hacer su trabajo con una mayor eficacia".

Por su parte, la alcaldesa ha subrayado que el fin de su creación es mejorar de la seguridad y anticipar los problemas que puedan surgir en el barrio.

"Los Consejos de Barrio velarán por una mejor convivencia, una mayor integración de aquellos que vienen de fuera a construir una vida en nuestra ciudad, disputas vecinales, problemas de absentismo, tráfico y consumo de drogas, y con la vista puesta en la prevención de la violencia machista", ha señalado.

En este sentido, la regidora ha incidido en que es un compromiso que el equipo de Gobierno llevaba en su programa electoral y, que, además, se reforzó con una moción política en pleno donde se ponía de manifiesto el sentimiento unánime de todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Palencia de que la ciudad volviese a contar con esa figura que en esta ocasión contará con el Agente Tutor "por sus excelentes resultados".

También ha aclarado que no ha sido posible ponerlo en marcha antes por la falta de policías locales en el cuerpo, una cuestión que se verá solventada con la incorporación de nuevos agentes.

"Se trata de Una iniciativa necesaria, en un momento de la sociedad, donde los bulos generan sensaciones de inseguridad falsas", ha concluido.

Por último, el jefe de la Policía Local ha explicado que se trata de cubrir tres aspectos importantes centrados en mejorar la prevención de delitos y de problemas de convivencia de cualquier naturaleza; la integración social en el barrio y la acción policial una vez detectados los focos de posibles conflictos o delitos.