El Consorcio del Museo Esteban Vicente cierra el presupuesto de 2025 con un remanente de más de 182.000 euros

Un momento de la reunión del Patronato del Esteban Vicente. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia celebró ayer una sesión ordinaria en la que ha se han presentado las cuentas presupuestadas de 2025 y que se cerraron con un remanente de Tesorería de 182.486,63 euros.

El ejercicio, marcado por la ejecución de las obras de climatización del centro, ha quedado cerrado con un resultado presupuestario de 95.147,54 euros, tal como expuso en la reunión del patronato, en una semana de "intensa actividad" del museo, con la inauguración de exposiciones en colaboración con el Instituto Cervantes en París y Varsovia.

La directora del centro, Ana Doldán, informó a los consejeros de toda la actividad reciente del espacio museístico, así como de los pormenores de las iniciativas desarrolladas en Roma, París y Varsovia, explica la institución provincial a través de un comunicado difundido este viernes.

En el capítulo de adquisiciones, el Pleno acordó la aceptación de la donación de cuatro obras integradas en la serie 'Vida Suspendida', pertenecientes a la exposición 'Ouroboros' que la artista Laura Torrado ha presentado en el museo. La propia autora ha expresado su voluntad de ceder las piezas "como muestra de agradecimiento y como gesto de cierre que perpetúa el vínculo" iniciado a raíz de la colaboración, según recoge la información.

La muestra, que inauguró el año en el Museo Esteban Vicente y ha permanecido abierta hasta el pasado 17 de mayo, ha registrado cerca de 4.700 visitantes en las salas del centro. Ana Doldán ha recordado que 'Ouroboros' ha tenido un carácter coral, con intervenciones simultáneas en la Catedral de Segovia, la Real Fábrica de Tapices y la Real Fábrica de Cristales.

Si se suman los datos de todos los espacios participantes, con 176.000 visitantes en las capillas de La Piedad y San Frutos, 1.616 en la galería y el obrador de la Real Fábrica de Tapices, y 10.500 en la Real Fábrica de Cristales, el alcance total del proyecto resulta muy amplio.

El presidente del consorcio del Museo y de la Diputación Provincial, Miguel Ángel de Vicente, califició la muestra de "un éxito y una demostración de que la cooperación entre instituciones es posible y, desde la cultura y el arte, puede resultar inspiradora para otros ámbitos".

En cuanto a la programación inmediata, Ana Doldán avanzó que el próximo proyecto expositivo será 'Elías Crespin. Pneuma. Entre los silencios del movimiento', que se podrá visitar del 19 de junio al 25 de octubre. La muestra será la primera gran exposición individual en España del artista venezolano, una figura de referencia en la renovación contemporánea del arte cinético, y también el primer intento de abordar de forma integral su trayectoria en el ámbito nacional.

De manera simultánea, entre el 25 de junio y el 25 de octubre, el museo acogerá una pequeña muestra de obra sensorial del artista Pablo Merchante.

La directora también ha anticipado que el año 2026 cerrará con un nuevo episodio del proyecto 'Mujeres artistas en la España contemporánea', iniciativa puesta en marcha junto a la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad de la Diputación de Segovia en 2024, y que ha consolidado ya una trayectoria propia dentro de la programación estable del centro.