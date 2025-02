Nace la plataforma 'Burgos sin incineradora' para evitar una planta de basuras

BURGOS, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa ciudadana 'Burgos sin incineradora' ha quedado constituida con el objetivo principal de que el Ayuntamiento de la ciudad reconsidere y finalmente desestime la instalación de una incineradora en la capital burgalesa.

Como resultado de la reunión convocada el pasado jueves 6 de febrero, a la que asistieron representantes de diversos ayuntamientos del alfoz, así como asociaciones, empresas, y vecinos de distintos barrios burgaleses, se ha decidido constituir esta plataforma.

El sentir general de los asistentes coincidía en que se trata de un proyecto que afectaría "gravemente" a la salud y el bienestar de las personas, y que tendría además un efecto "pernicioso" en los niveles de recogida selectiva de residuos urbanos, desmotivando a la ciudadanía de hacer una separación adecuada, según ha explicado la plataforma en un comunicado recogido por Europa Press.

Para la iniciativa 'Burgos sin incineradora' el Ayuntamiento ha de poner el foco en la concienciación de la población respecto a la menor generación de residuos, y en la mejora de la gestión de los mismos, con campañas educativas y medidas que incentiven y premien las buenas prácticas.

"No parece acertado gastar tantos recursos municipales en este tipo de instalaciones costosas y peligrosas, cuando el principio de reducir, reutilizar y, finalmente, reciclar, pero no quemar, ha de presidir su gestión. La incineración no es solución", considera la plataforma, que pondrá en marcha acciones informativas con el objeto de sensibilizar a la población sobre este "grave" asunto que "amenaza" su calidad de vida, además de su carga impositiva, en los próximos años.