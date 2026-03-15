Constituidas el 100% de las mesas en CyL en un inicio de jornada electoral con "normalidad" y "orden"

Archivo - Imagen de archivo de una persona que mete su voto en una urna.- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las 4.470 mesas electorales en Castilla y León han quedado constituidas "sin incidencias reseñables" en la mañana de este 15 de marzo, un inicio de jornada electoral marcado por la "normalidad" y el "orden" en los 2.910 colegios habilitados.

Así lo ha señalado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en una comparecencia a las 9.45 horas de este domingo en la que ha recordado que en estas elecciones autonómicas están llamados a votar 2.094.490 ciudadanos para elegir los 82 procuradores que conformarán las Cortes de Castilla y León.

González Gago ha felicitado a todos aquellos que van a "poder manifestar en libertad su opción política" en lo que constituye "una fiesta de la democracia" en la Comunidad que ha comenzado con "toda normalidad y orden", y "sin incidencias reseñables" en lo referido a la constitución de las 4.470 mesas electorales.

Por provincias, el mayor número de mesas electorales se ubican en Valladolid, con 767, seguida de Burgos, con 748; León, con 675; Salamanca, con 633; Zamora, con 368; Ávila, con 354; Palencia, con 341; Segovia, con 327, y Soria, con 257, todas ya constituidas.

Asimismo, el consejero de la Presidencia ha incidido en que Castilla y León es el "territorio más grande y extenso de España", con más de 95.000 metros cuadrados, con 2.248 municipios y 2.208 locales y pedanías, con un censo de residentes de 1.917.546 personas.

A ello, hay que sumar el censo de residentes ausentes en el extrajero (CERA), de 180.222 personas, que ejercerán su derecho el día del escrutinio definitivo por parte de las juntas electorales provinciales y que elevan el total del censo de votantes a 2.097.768 personas.

En este sentido, González Gago ha puesto en valor la "coordinación" y el "despliegue muy importante y capilar de recursos personales y materiales" para la correcta celebración de los comicios autonómicos.

"Constituye un importante éxito organizativo", ha aseverado, para agradecer a los ciudadanos que hoy "cumplen con su deber cívico" en las mesas electorales para garantizar el "desarrollo de la jornada con independencia e imparcialidad", y a los empleados públicos que también participan.

González Gago, quien ha animado la población a ejercer su derecho al voto en este día en el que, ha subrayado, la climatología es "favorable", ha apuntado así a un "resultado organizativo y técnico" de la jornada electoral, "de momento".

ANÉCDOTAS DEL INICIO DE JORNADA

Además, si bien ha destacado que no se han producido incidentes reseñables en el inicio, sí ha relatado algunas "anécdotas", como lo ocurrido en Villamedianilla, Jaramillo Quemado y Tinieblas de la Sierra, en la provincia de Burgos, donde se ha constituido la mesa con ciudadanos de otras localidades dado que "no había en esos municipios volumen suficiente" para poder hacerlo.

"Pero están constituidas y funcionando", ha indicado, para explicar que lo mismo ha ocurrido en Herrera de Soria, Villanueva de Gormaz y Escobosa de Almazán, en la provincia de Soria, donde, ante esta situación, se facilitará a los miembros que lo necesiten transporte a través de taxi para que vuelvan a las localidades a las que pertenecen para votar.

Otra "curiosidad" ha tenido lugar también en la provincia de Soria, concretamente en Fuentes de Magaña, donde "no existía o no había llegado el censo electoral a primera hora", ante lo que "inmediatamente" el INE ha enviado un correo electrónico con el mismo a la Secretaría del municipio.

En la misma provincia, en la Junta Electoral de Zona en San Leonardo de Yagüe, un miembro de mesa con discapacidad auditiva ha requerido asistencia de una intérprete de lengua de signos para poder ejercer su derecho de participar en la misma, ha añadido el consejero de la Presidencia, quien también ha destacado la "peculiaridad" producida en Toro, en la provincia de Zamora, donde han faltado los miembros titulares y suplentes, y ha habido que constituir la mesa con los primeros ciudadanos votantes que han acudido a ejercer su derecho al voto.