La constructora Gyocivil, propuesta para ejecutar las obras de la Ciudad de la Justicia de Valladolid por 48,4 millones

Archivo - Diseño de la Ciudad de la Justicia de Valladolid. - MINISTERIO DE JUSTICIA - Archivo

VALLADOLID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa constructora Gestión y Ejecución de Obra Civil (Gyocivil) ha sido propuesta por la Mesa de Contratación como adjudicataria del contrato de obras de la nueva Ciudad de la Justicia de Valladolid por un precio máximo de 48.370.955,03 euros, IVA incluido.

Así lo determinó la Mesa de Contratación de la Secretaría de Estado de Justicia el pasado 5 de agosto, en un documento publicado este domingo en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En el proceso de licitación, el segundo que se inicia después del que resultó desierto el pasado mes de mayo, han concurrido tres empresas, entre las cuales la mejor puntuada de acuerdo con los criterios establecidos en los pliegos ha sido Gyocivil, por un margen de algo más de dos puntos sobre la segunda, la presentada por la UTE Cotodisa-Herce.

Con ello, se ha acordado proponer al secretario de Estado de Justicia la adjudicación del contrato a favor de Gestión y Ejecución de Obra Civil, S.A.U, por el precio máximo de 48.370.955,03 euros, IVA incluido, con un 'planning' de obra que plantea una duración total de 28 meses --dos años y cuatro meses--, que reduce en dos la propuesta de la licitación, de 30 meses.

Cabe recordar que tras el fallido primer intento de licitación, el Ministerio de Justicia, con un coste previsto de 42 millones de euros, se determinó incrementar sensiblemente la propuesta hasta los casi 50 millones de euros. La opción elegida por la Mesa de Contratación rebaja esa cifra en algo menos de dos millones de euros, un 3,2 por ciento.

La mesa ha comprobado ya la documentación administrativa del propuesto adjudicatario y ahora corresponderá a la Secretaría de Estado refrendar públicamente la adjudicación del contrato.