La consulta de Pediatría en Ólvega se ampliará de dos a tres días a partir de diciembre

SORIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consulta de Pediatría en la Zona Básica de Salud de Ólvega (Soria) pasará de los dos días programados en la actualidad a tres desde el mes de diciembre.

La Zona Básica de Salud de Ólvega registra 4.279 tarjetas sanitarias individuales (TSI), de las que 410 (9,58 por ciento) corresponden a población pediátrica, usuarios de cero a 13 años. Otras 946 (un 22,11 por ciento) corresponden a mayores de 65 años y 2.922 a habitantes entre 14 y 65 años (un 68,30 por ciento).

Según ha informado la Junta, el pasado año se atendieron 1.089 consultas de pediatría en jornada ordinaria, lo que supone una presión asistencial (media de pacientes/día) de 12,52, mientras que en el conjunto del Área de Salud de Soria se sitúa en 23,07 y en Castilla y León, en 23,12.

Así se ha puesto de manifiesto en la reunión celebrada este lunes en el Ayuntamiento olvegueño a la que han asistido la delegada territorial, Yolanda de Gregorio; el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, y los directores Médico y de Enfermería de Atención Primaria, José Martínez y Rosa Garcés, junto a la propia alcaldesa, Elia Jiménez, y la coordinadora y la trabajadora social del centro de salud, Ana Delgado y Ana Ramírez, así como Óscar Pérez, director de Gestión de la GASSO.

Vicente ha realizado una presentación sobre la normativa general de aplicación, los profesionales sanitarios y no sanitarios del Equipo de Atención Primaria (EAP), los datos generales sociodemográficos y de recursos de la zona, la población de referencia y la demanda, y actividad realizada con carácter anual.

En el marco de déficit generalizado de médicos y pediatras en el ámbito nacional de Atención Primaria, ha destacado el número de médicos totales en la ZBS, que cuenta con seis médicos de equipo y uno de área lo que representa 636,8 Tarjetas Sanitarias Individuales (TSI) por médico de familia, por debajo de la media provincial (710,7), autonómica (923,8) o nacional (1.351).

Y ha explicado que dentro del equipo hay similar número de profesionales de enfermería: seis de equipo y dos de área. La ZBS de Ólvega cuenta también con un pediatra, un técnico de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), un auxiliar administrativo y un celador y dispone profesionales de área que apoyan la atención continuada.

MEDIO RURAL

En el transcurso de la reunión, la delegada territorial ha insistido en el compromiso de la Junta con la sanidad en el medio rural y con el mantenimiento de la apertura de los consultorios rurales. La jornada se ha desarrollado con participación de los diferentes alcaldes y otros representantes municipales, que han solicitado aclaraciones y han expuesto sus opiniones y propuestas de mejora.

El consejo de salud de zona es un órgano colegiado de participación y coordinación entre las corporaciones locales, los equipos de Atención Primaria (EAP) y los representantes de la comunidad adscrito a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.

Situada en el Noreste de la provincia de Soria, la Zona Básica de Salud (ZBS) de Ólvega se compone de diez municipios, doce localidades (Ólvega, Beratón, Borobia, Ciria, Cueva de Ágreda, Hinojosa del Campo, Muro, Noviercas, Pinilla del Campo, Pomer, Pozalmuro y Tajahuerce) y diez consultorios locales.

La Junta ha recordado que se trata de una comarca poco dispersa, con más de 473 kilómetros cuadrados, con una densidad de población de poco más de 9,2 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo que se sitúa en la media provincial.

En toda la ZBS se realizan al año unas 27.700 consultas de medicina de familia, 13.646 de enfermería, 1.089 consultas de pediatría y 6.578 pacientes atendidos por otros profesionales en jornada ordinaria. Además, anualmente se atienden 5.591 pacientes en el Punto de Atención Continuada del centro.