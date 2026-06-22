La contaminación por partículas, como consecuencia de intrusión de polvo, se suma a la de ozono en Valladolid

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este lunes de que, además del ozono que suma ya nueve días por encima de los valores mínimos para considerarlo 'episodio de contaminación', este domingo se ha superado también los niveles mínimos de partículas PM10, vinculadas a la intrusión de polvo procedente del norte de África.

El Servicio de Medio Ambiente ha informado de que este domingo, algo que afirman que estaba previsto, se registraron valores diarios de partículas contaminantes PM10 por encima de 40 microgramos por metro cúbico (ug/m3) en todas las estaciones de la RCCAVA.

Estas partículas, señalan fuentes municipales, procedían de un episodio de intrusión de partículas del norte de África, que se había desarrollado en los últimos días conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

El Ayuntamiento habitualmente no considera esta superación de los niveles de partículas, por circunstancia "natural", como un motivo para activar las situaciones previstas en el Plan de Acción contra la Contaminación.

La previsión es que el episodio se mantenga, al menos, durante este lunes.

Además, este domingo se han registrado valores de ozono superiores a 100 microgramos por metro cúbico en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA).

Los valores se encuentran por encima de 100 desde el pasado 13 de junio de forma consecutiva --ayer domingo fue el noveno día-- y con medias octohorarias por encima de 120 en al menos una estación los días 16, 17, 18 y 19, lo que llevó a activar la situación 2 el viernes, con restricciones al tráfico a partir del sábado, si bien ese mismo día se rebajó a situación 2, ya que los valores descendieron por debajo de los 120 ug/m3.

La previsión de temperaturas elevadas hasta el miércoles indica que las concentraciones de ozono probablemente continuarán elevadas.

El Ayuntamiento ha informado, además, "conforme a las indicaciones de la Conferencia Sectorial de Salud", de que las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, y que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

Las mismas fuentes precisan que el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir de determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera.