La contaminación por partículas en Valladolid, provocada por aire africano, se suma a la situación 1 activa por ozono

Archivo - Una de las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid (RCCAVA). - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este jueves de la superación de los valores de referencia por la presencia de partículas PM10, que proceden de una masa de aire africano, que afecta a toda la comunidad de Castilla y León, algo que se suma al episodio de contaminación por ozono que dura ya siete días y que el pasado domingo motivó la activación de la 'Situación 1, 'Preventiva'.

Según explica el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, por séptimo día consecutivo se ha superado en las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para el ozono --medias máximas superiores a los 100 microgramos por metro cúbico (ug/m3).

La situación se ha mantenido durante los días 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de mayo.

La situación 1, 'preventiva', se activó ya el pasado domingo, día 24, con las consiguientes medidas informativas.

El Ayuntamiento ha añadido que la previsión de altas temperaturas para esta semana indica que las concentraciones de ozono es probable que se mantengan altas.

Como han recordado, el ozono que se encuentra en capa baja de la atmósfera es un contaminante de carácter secundario y "los vehículos de combustión emiten contaminantes que pueden contribuir en determinadas ocasiones a esa formación del ozono en la atmósfera".

Así, el Ayuntamiento ha recomendado que "para no tener que activar medidas más restrictivas" se utilice en los desplazamientos el transporte público sobre todo en las horas centrales del día.

INTRUSIÓN DE MASA DE AIRE AFRICANO

Por otro lado, conforme a la información recibida y en base a los modelos consultados que preveía a lo largo del día de ayer y hasta mañana, la llegada de un frente de partículas, se han superado los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por la presencia de partículas (PM 10 ) en el aire ambiente, en concentraciones superiores a 40 ug/m 3 , valor con el cual se activaría la situación 1, 'Preventiva'.

Dado que se trata de un episodio de origen natural, no se adoptarán medidas estructurales, si bien se informa que, con los valores registrados de partículas (PM10), la calidad del aire probablemente no afecte a la población general, "pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos vulnerables".

Para esa población se recomienda considerar reducir las actividades prolongadas y energéticas al aire libre. Se informa, además, conforme a las indicaciones de la Conferencia Sectorial de Salud, que las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, y que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

La calidad del aire, han concretado las mismas fuentes, "probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos de riesgo".