Contenidos los fuegos más virulentos de León, aunque presentan actividad en diversos puntos de sus perímetros

Helicóptero realiza labores de extinción en el incendio de San Vicente de Arganza (León). - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los incendios de la provincia de León más virulentos, que se encuentran en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, han sido contenidos, si bien permanecen con actividad en diversos puntos de sus perímetros sobre los que continuarán las actuaciones a lo largo de la jornada, tanto con medios aéreos como terrestres, para evitar posibles reproducciones.

Dichos fuegos son los localizados en San Vicente, Vega de Valcarce, Pradela y Congosto, todos ellos ocasionados por rayos.

A lo largo de la noche se ha trabajado en todos los incendios activos con resultados positivos. El incremento de la humedad relativa, así como la bajada de las temperaturas mínimas y de la intensidad del viento han permitido que los medios de extinción pudieran acometer las tareas derivadas de las estrategias de extinción planteadas, según han informado fuentes de la Junta de Castilla y León.

El fuego de Congosto está muy extendido, con perímetro sinuoso e irregular. El terreno quebrado dificulta las labores de liquidación, aunque el perímetro se encuentra sin llamas en gran parte del mismo y está previsto emplear fuego técnico a lo largo de la mañana para cerrar puntos de difícil acceso. En estos momentos no se prevé riesgo para poblaciones.

El incendio de Sotelo-Pradela se encuentra en fase de liquidación en parte de su perímetro y no hay previsión de afección a poblaciones.

En el de Vega de Valcarce los trabajos nocturnos han sido efectivos en ambos flancos, pero presenta una zona activa en la cabeza con flanco norte. En la zona activa del perímetro los trabajos de extinción utilizarán fuego técnico y maquinaria pesada, mientras que en el resto del perímetro los trabajos serán de liquidación y no hay previsión de afección a poblaciones.

En San Vicente los trabajos de extinción y liquidación abordados durante la noche han permitido bajar intensidad y suprimir la llama en gran parte del perímetro. Presenta un elevado riesgo de reproducciones, aunque no se prevé que suponga un peligro para poblaciones.

Finalmente, los incendios de Peranzanes, Tejedo de Ancares y Burbia, en IGR 0, presentan pequeños puntos activos que se encuentran en revisión y los de Valdelpiélago, Villafranca del Bierzo, Poladura de la Tercia, Torneros de Jamuz, Valtuille de Arriba, Paradasolana, Torneros de Jamuz y Torneros de la Valdería, también en IGR 0, se hallan sin llama en el perímetro.