Continúa el dispositivo de búsqueda del octogenario desaparecido en Noceda del Bierzo (León)

Un guía con un can especializado en seguridad y rescate (SYR) participa en las labores de búsqueda. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo de búsqueda para localizar a un varón de 82 años que desapareció el pasado miércoles por la tarde de su domicilio en la localidad de Noceda del Bierzo (León) continúa este viernes con diferentes medios.

A la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic) de León de la Guardia Civil, equipada con un dron para buscar desde el aire, se suman un helicóptero de la Unidad Aérea de León y un guía con un can especializado en seguridad y rescate (SYR) del Grupo Cinológico de la Zona de Castilla y León con base en Zamora.

El varón desaparecido posiblemente iba vestido con pantalón marrón, jersey oscuro, bastón y gafas graduadas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

La alerta familiar movilizó el pasado miércoles patrullas de seguridad ciudadana para iniciar las labores de rastreo por la localidad y alrededores sin resultados hasta el momento, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se encuentra establecido por la Guardia Civil en Noceda del Bierzo, desde donde el responsable del operativo coordina a todos los participantes en el mismo. Además de las distintas unidades desplegadas sobre el terreno por la Guardia Civil, se ha solicitado la colaboración a otras instituciones.

Como ocurre en todos los casos de desaparición de personas, la Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias, que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Guardia de León.