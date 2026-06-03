Contratistas CyL cifran en 30.000 los empleos "cualificados" necesarios para satisfacer la demanda de viviendas

VALLADOLID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, ha cifrado en 30.000 los empleos "cualificados" para adaptar la capacidad del sector a la demanda de construcción de viviendas.

"En el boom inmobiliario se construían 800.000 viviendas anuales y ahora rascamos las 100.000", ha apuntado durante la rueda de prensa en la que ha dado a conocer los datos de licitación de obra pública en 2025.

Pascual ha advertido de que se está destruyendo "capacidad productiva" en la Comunidad y que hará falta "en un futuro". "Cuando esto pasa, luego tarda tiempo en recuperarse", ha añadido para cifrar en los 30.000 empleos la necesidad para adaptarse a esta demanda.

Como soluciones, el presidente de la Cámara de Contratistas ha apuntado la necesidad de mejorar las condiciones laborales de un sector que tiene atractivos pero que no se están sabiendo vender en su opinión. También ha apostado por la construcción industrial, para insistir en que la vivienda puede ser un elemento "diferenciador en el futuro", al atraer población. "Sin vivienda, no hay trabajadores, sin ellos no hay industrias servicios... Necesitamos territorios que resuelvan este problema y, el que lo haga, será más competitivo", ha concluido.