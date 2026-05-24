Controlada una fuga de agua en la Unidad de Quemados del Río Hortega que obligó al traslado de cuatro pacientes

Archivo - Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo técnico y de mantenimiento del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid ha controlado este domingo una fuga de agua en la Unidad de Quemados que ha obligado a trasladar, de forma preventiva, a cuatro pacientes a otra unidad de cuidados intensivos.

Según ha informado la Consejería de Sanidad a Europa Press, la fuga de agua, que se ha producido sobre las 6.30 horas, ha derivado de una "unión errónea" en las nuevas tuberías instaladas recientemente en el marco de los trabajos de renovación que se realizan para "mejorar la calidad del servicio".

Ante el incidente, desde el "primer momento", se han activado los protocolos de actuación, de manera que se ha cortado el suministro de agua y trasladado de forma "preventiva" a cuatro pacientes a otra unidad de cuidados intensivos, "con las mismas capacidades asistenciales, garantizando en todo momento su correcta atención y seguridad".

Así, la acumulación de agua ha sido "mínima" y la situación se ha controlado de forma "inmediata" por parte de los ingenieros de guardia y los equipos de mantenimiento del hospital, previa consulta con los Bomberos de Valladolid.