Controlado sin heridos un incendio en el Camino de Cortes de Burgos tras provocar 80 llamadas al 1-1-2

Incendio en el Camino de Cortes de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Burgos han controlado un incendio originado entre vegetación y cultivos en el Camino de Cortes de Burgos, en la zona de Las Veguillas, un incidente que no ha dejado heridos pero sí ha generado alarma en la ciudad al provocar una densa columna de humo, motivo por el que el 1-1-2 Castilla y León ha recibido unas 80 llamadas.

El incendio se ha producido poco antes de las 17.00 horas de este sábado en una finca del camino de Cortes, a donde han acudido los Bomberos de Burgos con una autobomba y también varias dotaciones de Policía Nacional, efectivos de Medio Ambiente y Policía Local.

De forma estrictamente preventiva, las patrullas de la Policía Local han cortado el tráfico en el Bulevar en el tramo afectado para facilitar el perímetro de trabajo de los equipos de emergencia, y no porque el humo condicionase directamente la visibilidad de la vía, tal y como han precisado fuentes policiales a Europa Press.

El foco del incendio se habría originado en una zona de vegetación el exterior de una vivienda situada a unos 150 metros del cruce de la carretera de Cortes con el Bulevar. Aunque inicialmente se temió que el fuego pudiera alcanzar la estructura del inmueble, las llamas han afectado principalmente a un árbol y a la vegetación circundante.

Por su parte, los Bomberos han trabajado en la extinción, de manera que el fuego ha sido controlado por los Bomberos sobre las 18.15 horas, según ha confirmado la Policía Local, de manera que se han eliminado las mencionadas restriciones de tráfico.

Las dotaciones de Bomberos permanecen en el lugar, donde realizan tareas de refresco de toda la zona afectada para evitar cualquier posible reproducción del fuego.

Este incendio en Burgos se produce después de otro fuego originado en la tarde del viernes 12 de julio, que requirió el apoyo de efectivos de Medio Ambiente de la Junta. La coincidencia de estos dos focos en un margen de tiempo tan estrecho mantiene bajo investigación las causas de ambos siniestros.