Controlados los incendios de Monsagro (Salamanca) y Soto de Cerrato (Palencia) que llegaron a IGR-1

Incendio en Soto de Cerrato (Palencia) este domingo, con otro foco de incendio al fondo. - JCYL

VALLADOLID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por controlados los incendios declarados en los últimos días en Soto de Cerrato (Palencia) y Monsagro (Salamanca), que en ambos casos llegaron a alcanzar el índice de gravedad potencial 1 (IGR-1), según los datos que ofrece la web de Inforcyl.

El incendio de Monsagro se originó a las 17.12 horas de este lunes por causas que se investigan y poco después se declaró el IGR-1 pero ya a última hora de la tarde se informó de su estabilización. La Junta lo ha dado por controlado a las 00.40 horas de este martes.

El fuego en Soto de Cerrato, por su parte, comenzó a las 15.37 horas del domingo 19 de julio y subió a gravedad 1 a las 18.36 horas, este lunes quedó estabilizado y se bajó la gravedad a 0.

Las causas de este incendio aún están en investigación y la Junta cifra ya en 230 las hectáreas de superficie afectada, la mayor parte (140 ha) de tipo agrícola, mientras una decena de medios aéreos y terrestres trabajan para extinguir el fuego, según datos de la plataforma de la Junta Inforcyl.

A las 18.36 horas de este lunes se dio el incendio por controlado.

En la provincia de Palencia también hay otros dos fuegos en situación controlada ubicados relativamente próximos, en Valdeolmillos, donde se cifra ya la superficie afectada en 110 hectáreas, y Villaumbrales, que comenzó este lunes y ha calcinado 1,88 hectáreas.