Controlados todos los incendios de la provincia de León

Vista aérea del incendio producido en Canseco (León). - INFORCYL

LEÓN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Todos los incendios declarados en los últimos días en la provincia de León se encuentran en estos momentos en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0, tras darse por controlados los de Sahagún y Grajal de Campos a las 13.00 horas de este viernes.

Además, a las 10.00 horas de este viernes se declaraba un nuevo fuego en Fresnedo, en El Bierzo, que se ha dado por extinguido dos horas más tarde. También se considera extinguido desde las 13.35 horas el incendio de Guímara, producido por rayos el pasado día 12, que calcinó una superficie de 35 hectáreas de matorral.

También a causa de los rayos se declaró ayer un fuego en Manzanal del Puerto que ha sido controlado este viernes a las 11.15 horas tras arrasar 1,17 hectáreas de arbolado.

Finalmente, los incendios de Canseco, Caboalles de Arriba y Ribota de Sajambre se encuentran controlados pero no extinguidos, el primero de ellos producido de manera intencionada y los otros dos, por rayos. En el caso del de Ribota de Sajambre, alcanzó el IGR 2 el pasado día 5 de julio y la superficie afectada se encuentra en perimetración.

Cabe recordar que la Junta de Castilla y León ha declarado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los próximos días 19, 20, 21 y 22 de julio.