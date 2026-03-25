La Controversia de Valladolid centrará el viernes el XX Encuentro Ítalo-Español de Derecho Constitucional en la UVA

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Valladolid (UVa) acogerá este viernes, 27 de marzo, el XX Encuentro Italo-Español de Derecho Constitucional, una cita que reúne al 'Grupo de Turín', una red compuesta por unos 80 juristas y académicos de ambos países que celebra dos décadas de trayectoria con una mirada puesta en las raíces de los Derechos Humanos y su fragilidad en el contexto actual.

El eje central del encuentro de este año será el 450 aniversario de la Controversia de Valladolid (1550-1551), un acontecimiento que en la jornada se conectará con los desafíos más urgentes que enfrenta la dignidad humana en la actualidad.

Aquel debate histórico, que enfrentó posturas sobre los límites del poder imperial y la protección de la población indígena, marcó un hito mundial, ya que por primera vez en la historia, un imperio detuvo su expansión para reflexionar sobre la moralidad de sus actos.

"La Controversia de Valladolid es el antecedente directo de los Derechos Humanos modernos. Si figuras como Bartolomé de las Casas o las decisiones de Isabel la Católica y Carlos V frenaron la esclavitud hace siglos, hoy nos toca a nosotros identificar qué nuevas formas de 'esclavitud' o ataques a la dignidad humana afontamos", ha explicado Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la UVA y organizador del evento.

Bajo la premisa de qué ocurriría si la Controversia tuviera lugar hoy, en pleno 2026, el grupo de expertos debatirá sobre los ataques más violentos contra la dignidad de la persona y analizarán las "nuevas esclavitudes" derivadas de la globalización, las dependencias y la mercantilización del cuerpo humano, han informado a Europa Press fuentes de la UVA.

INAUGURACIÓN DE ARGÜELLO

La jornada arrancará a las 10.00 horas del viernes en el Aula Triste del Palacio de Santa Cruz y la inauguración contará con la intervención del presidente de la Conferencia Espiscopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, seguida de una ponencia del historiador Carlos Belloso Martín sobre la trascendencia mundial de la Controversia de Valladolid.

La sesión vespertina se desarrollará en las Cortes de Castilla y León, donde se presentará la Cátedra del Parlamentarismo (con motivo de las Cortes de León de 1188) de la mano de la profesora de la Universidad de León Esther Seijas Villadangos.

El 'Grupo de Turín' destaca por su composición diversa, desde catedráticos consolidados hasta jóvenes doctorandos que desarrollan sus tesis entre España e Italia, garantizando así un relevo generacional. Tras 20 años de encuentros alternos entre España e Italia, esta edición en Valladolid consolida al Grupo de Turín como una red académica fundamental para garantizar una visión humanista del Derecho.

La Jornada está patrocinada por la Consejería de Presidencia de la Junta, la Fundación Castilla y León, el Ayuntamiento de VAlladolid y la propia Universidad.