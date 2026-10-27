Convocada una concentración de apoyo a los cuatro acusados de boicotear la contrarreloj de la Vuelta Ciclista 2025. - 4 DE PUCELA.

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de apoyo a las cuatro personas que serán juzgadas el próximo día 10 de noviembre por su participación en los incidentes registrados el 11 de septiembre de 2025 durante la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España celebrada en Valladolid, durante las protestas por la participación en ella del equipo Israel-Premier Tech, ha convocado una concentración para ese día ante las puertas de los juzgados para solicitar la absolución de los acusados.

La concentración, convocada por '4 de Pucela', está prevista para las 09.30 horas ante el Edificio de los Juzgados, en la calle Angustias, bajo el lema 'absolución' y en la convocatoria se apunta que "cuatro vallisoletanos se enfrentan a ocho años de cárcel por oponerse al genocidio en Palestina y denunciar los crímenes sionistas durante la Vuelta Ciclista", según informan a Europa Press fuentes de la organización.

El Ministerio Fiscal solicita penas de 21 meses de prisión para dos de los procesados y de 25 meses para los otros dos acusados, lo que suma casi ocho años de cárcel en conjunto, en una causa en la que también se ha personado la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), que reclama penas aún mayores, de 26 y 31 meses de prisión, respectivamente.

La organización convocante del acto de protesta recuerda que los acusados se han negado a alcanzar acuerdos de conformidad que hubiesen implicado reconocer los hechos a cambio de rebajas punitivas y se muestra convencido de obtener la absolución sobre la base de las pruebas testificales y de los propios hechos, al tiempo que ha manifestado que la movilización social constituye su principal vía de defensa frente a lo que consideran un "intento de amedrentar las acciones solidarias".

Asimismo, han asegurado que en el supuesto de registrarse una sentencia de carácter condenatorio, se ha decidido no solicitar la suspensión de la pena para evitar el ingreso en prisión, pese a carecer los acusados de antecedentes penales que les facultarían para pedir dicha medida.