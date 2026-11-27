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VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) la convocatoria del procedimiento de acceso al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria con 1.000 plazas distribuidas en 34 especialidades de las que 900 corresponden al turno libre y 100 al turno de reserva para personas con discapacidad reconocida.

Las solicitudes se deberán presentar de forma exclusiva por vía electrónica a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León, entre el próximo 13 de enero y el día 2 de febrero.

Educación ha explicado que el procedimiento se desarrolla mediante un concurso de méritos, sin pruebas de oposición, en el que se valoran aspectos relacionados con la actualización científica y didáctica, la participación en proyectos educativos, la evaluación positiva de la actividad docente y, en su caso, la trayectoria artística de los aspirantes.

Lengua Castellana y Literatura es la especialidad con mayor número de plazas, con 150, seguida de Matemáticas, con 108; Inglés, con 103; Geografía e Historia, con 96, y Orientación Educativa, con 67. La convocatoria también contempla 65 plazas de Física y Química, 55 de Biología y Geología, 53 de Tecnología, 43 de Educación Física y 30 de Economía, entre otras especialidades.

Podrán participar los funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria que acrediten una antigüedad mínima de ocho años en este cuerpo, sean titulares de la especialidad o especialidades por las que concurran y tengan destino en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de Castilla y León, conforme a las condiciones establecidas en la convocatoria.