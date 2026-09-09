Convocadas ayudas para los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo por los incendios

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha convocado las subvenciones dirigidas a los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada en las zonas afectadas por los incendios forestales de este verano.

Según consta en el extracto de la Orden de las ayudas publicado este miércoles en el BOCyL, el importe total de la convocatoria asciende inicialmente a 100.000 euros si bien para poder atender un mayor número de solicitudes de subvención los créditos podrán ser incrementados durante la vigencia de la convocatoria en una cuantía adicional por importe no superior al cien por cien del total.

Por su parte, la ayuda económica se establecerá como una cuantía fija de 10 euros por jornada completa de suspensión, hasta un límite de 300 jornada.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir, desde mañana, jueves 10 de septiembre, y hasta el próximo 6 de noviembre.

La finalidad de esta subvención es compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores afectados por uno o varios expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal de contratos de trabajo o de reducción temporal de jornada, fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en causa de fuerza mayor temporal, ocasionada por fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otros acontecimientos extraordinarios.

Las ayudas en régimen de concesión directa están dirigidas a las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de suspensión de la relación laboral o de reducción de jornada, fundados en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en causa de fuerza mayor temporal, ocasionada por fenómenos meteorológicos adversos, emergencias de protección civil u otros acontecimientos extraordinarios.