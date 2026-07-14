Convocadas ayudas por valor de 10,5 millones para fomentar contratos indefinidos, con incentivos para zonas mineras

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) ha publicado este martes, 14 de abril, la convocatoria de 2026 de subvenciones para fomentar 1.729 contratos indefinidos, la cual cuenta con un presupuesto de 10,5 millones de euros e incluye incentivos para municipios mineros y sectores afectados por el conflicto en Oriente Próximo.

El objetivo de esta línea de subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena es "reforzar el apoyo a la contratación indefinida de personas desempleadas pertenecientes a colectivos vulnerables en Castilla y León", según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En este caso, el periodo de contratación subvencionable se extiende desde el día 2 de septiembre de 2025 hasta el día 7 de agosto de 2026, ambos inclusive.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará este miércoles, 15 de julio, día siguiente a la publicación en el Bocyl del extracto de la resolución de convocatoria, y finalizará el próximo 14 de agosto.

En la financiación de estas medidas se invertirán, en el año 2026, 10.500.000,00 euros, con los que se prevé incentivar la contratación indefinida de 1.729 trabajadores desempleados, ha precisado el Ejecutivo autonómico.

La convocatoria se articula en torno a cuatro programas específicos, entre ellos uno primero de fomento de la contratación indefinida ordinaria, mediante el que se conceden ayudas a empleadores que realicen contrataciones indefinidas ordinarias a tiempo completo, las cuales deberán mantenerse durante un periodo mínimo de dos años.

En este programa, que esta cofinanciado en un 60 por ciento por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), se pueden destacar cuantías de entre 4.500 y 6.000 euros por contrato a jornada completa, así como incentivos adicionales de 1.000 euros por teletrabajo, relevo generacional, zonas rurales, colectivos vulnerables, responsabilidades familiares, municipios mineros o sectores especialmente afectados por el conflicto de Oriente Próximo.

El Programa II, por su parte, está dirigido al fomento de la contratación indefinida ordinaria del primer trabajador por parte de trabajadores por cuenta propia.

Con el fin de impulsar el acceso al empleo y fomentar el emprendimiento, se establecen subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos de Castilla y León que contraten de forma indefinida y a tiempo completo a su primer trabajador. Esta contratación deberá mantenerse igualmente durante al menos dos años.

En este contexto, se puede destacar que la cuantía puede ser de entre 4.500 y 6.000 euros por contrato a jornada completa, y se incluyen, asimismo, incentivos adicionales de 1.000 euros por teletrabajo, relevo generacional, zonas rurales, colectivos vulnerables, responsabilidades familiares, municipios mineros o sectores especialmente afectados por el conflicto de Oriente Medio.

Este programa también está cofinanciado en un 60 por ciento por el FSE+.

Por otro lado, el Programa III busca fomentar la transformación de contratos temporales en indefinidos a tiempo completo, con cuantías de hasta 2.500 euros por contrato, mientras el Programa IV se centra en la ampliación de jornada a tiempo completo en contratos formalizados con mujeres.

En este último programa se subvenciona la ampliación a jornada completa de contratos indefinidos ordinarios a tiempo parcial formalizados con mujeres, con el objetivo de mejorar su situación laboral y avanzar en la igualdad de oportunidades. La cuantía puede ser de 2.000 euros, con un incremento de 1.500 euros adicionales si la mujer es menor de 30 años).

Además, la Junta ha destacado la novedad general del incentivo para municipios mineros. En concreto, se incorpora un nuevo incremento de 1.000 euros para aquellas contrataciones cuyo centro de trabajo se encuentre ubicado en uno de los 31 municipios mineros de Castilla y León determinados en el grupo 1 del Plan de dinamización económica de los municipios mineros 2016-2020, recogidos en el Anexo I del Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto.

Asimismo, ha puesto en valor el incentivo para sectores afectados por el conflicto de Oriente Próximo, que incluye un incremento de 1.000 euros cuando la empresa o entidad empleadora desarrolle su actividad en alguno de los sectores económicos especialmente afectados por este conflicto, conforme a los epígrafes de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2025) que figuran en el Anexo IX de la convocatoria, disponible en la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.