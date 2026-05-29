Convocadas las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios en CyL por 15 millones ampliables

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VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha convocado las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios incluidos en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados a las que destina una partida inicial de 15 millones de euros que se podrá ampliar hasta un cien por ciento de total sin necesidad de nueva convocatoria "si las disponibilidades presupuestarias lo permiten".

Así consta en el extracto de la convocatoria de las ayudas en régimen de concesión directa publicado este viernes, 29 de mayo, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La formalización de la correspondiente póliza de contrato de seguro tendrá la consideración de solicitud de la subvención, "siempre y cuando el periodo de suscripción esté comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027", precisa la orden.