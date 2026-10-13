Convocado el XXVII Certamen de Pintura de ACOR, dotado con 6.000 euros de premio

VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

ACOR ha convocado la XXVII edición de su Certamen de Pintura, dirigido a artistas nacidos o residentes en España y los trabajos se podrán presentar hasta el 15 de noviembre para lo que es necesario inscribirse en la plataforma digital Mundoarti.

La dotación del premio es de 6.000 euros y de entre las obras candidatas, el jurado del XXVII Certamen de Pintura ACOR seleccionará en torno a 25 para participar en la exposición del concurso en la Sala de las Francesas de Valladolid.

Entre estas 25 obras seleccionadas se escogerá el trabajo ganador.

Tras esta primera fase de presentación de obras online, el jurado hará público su fallo y selección antes del 13 de enero de 2027, y escogerá las obras que, por su calidad, figurarán en la exposición del XXVII Certamen de Pintura ACOR, que se desarrollará del 18 de enero al 28 de febrero de 2027 en la Sala Municipal de Exposiciones de las Francesas de Valladolid.

Como en anteriores ediciones, la temática es libre.

El jurado estará formado por Celia Guilarte Calderón de la Barca, miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos desde el año 2008; la artista Viginia Bersabé, licenciada en Bellas Artes y ganadora de la pasada edición de este certamen, y el columnista José Pelaez.