Convocados los premios al Cooperativismos y a la Economía social en cuatro modalidades

VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado los Premios al Cooperativismo y la Economía Social de Castilla y León correspondientes al ejercicio 2026, unos galardones que constituyen "un reconocimiento a la excelencia en la gestión y al esfuerzo innovador de un modelo empresarial que sitúa a las personas en el centro de su actividad económica, contribuyendo a la cohesión social y territorial de la Comunidad".

La convocatoria de esta edición viene precedida, además, de un año de empleo "récord" en el sector, ya que durante el pasado ejercicio se ha superado la barrera de los 35.000 trabajadores en el conjunto de entidades de la economía social: cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo, empresas de inserción, fundaciones y asociaciones de utilidad pública, detalla la Junta a través de un comunicado.

Los galardones se distribuyen en cuatro modalidades: premio a la mejor empresa cooperativa, premio a la mejor iniciativa cooperativa, premio a la mejor empresa con otras formas de economía social y premio a la persona o entidad que se haya distinguido por su contribución al desarrollo del sector. Las entidades interesadas en participar podrán presentar sus candidaturas de forma electrónica hasta el próximo 4 de septiembre de 2026.

Las propuestas deberán registrarse en el formulario oficial disponible en la sede electrónica www.tramitacastillayleon.jcyl.es y deberán incluir un documento detallado donde se expongan los méritos de la candidatura y la actividad desarrollada. Dicha memoria, acompañada de los documentos justificativos necesarios, servirá de base para la decisión del jurado.

Las propuestas presentadas serán evaluadas por la Comisión de Valoración, que está integrada por personas de reconocido prestigio en el sector, representantes de las entidades asociativas y personal técnico de la Administración autonómica. El jurado, presidido por la Dirección General de Economía Social y Autónomos, será el encargado de valorar los méritos, la trayectoria empresarial y la capacidad de innovación de los aspirantes.