Convocados los Premios Extraordinarios de Bachillerato del curso 2025-2026 con 1.000 euros por premio

Archivo - Un participante en la Olimpiada Informática de la UEx. - UEX - Archivo

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha convocado los Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Castilla y León para el curso académico 2025/2026 que buscan reconocer el esfuerzo individual y la motivación del alumnado.

Los premios en régimen de concurrencia competitiva dispondrán de una partida total de 16.000 euros y prevén una asignación de 1.000 euros para cada premio.

Según consta en la Orden publicada en el BOCyL de este jueves, 19 de marzo, entre los requisitos destaca haber obtenido una nota media igual o superior a 8,75 puntos en las calificaciones de los dos cursos de cualquiera de las modalidades del bachillerato.

Los otros dos requisitos para acceder a estos premios son haber cursado en centros docentes españoles los dos cursos de cualquiera de las modalidades de bachillerato, bien en régimen presencial, bien en régimen a distancia y haber finalizado segundo curso de bachillerato en centros docentes de la Comunidad en el año académico 2025-2026.

El plazo para la presentación de solicitudes comprenderá desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, es decir, mañana viernes 20 de marzo, y finalizará el 1 de junio de 2026.