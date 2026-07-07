La convocatoria extraordinaria de la PAU en la ULE registra 243 aprobados, el 79,93%

Archivo - Imagen de archivo de alumnos realizando la PAU en la Universidad de León. - ULE - Archivo

LEÓN 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 243 alumnos han superado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de León en la convocatoria extraordinaria, lo que representa el 79,93 por ciento.

En concreto, se matricularon para realizar la Prueba 458 estudiantes, 354 en León y otros 104 en Ponferrada. Finalmente se presentaron 304, de los cuales 236 hicieron los exámenes en el Campus de Vegazana, en la capital leonesa, y 68 en la capital berciana.

En cuanto a los que han resultado aptos, 181 se presentaron en León y los otros 62 en Ponferrada, lo que representa el 79,93 por ciento de aprobados (el 76,7 por ciento en León y el 91,18 por ciento Ponferrada), según han informado fuentes de la ULE.

A ellos hay que sumar los 1.771 estudiantes que superaron los exámenes de los 1.834 que se presentaron a la fase general de la PAU, lo que supuso un porcentaje de aprobados del 96,56 por ciento, con una nota media de 6,95.

Cabe recordar que del total de estudiantes presentados en la fase general, 1.411 realizaron la prueba en León, donde aprobaron 1.359 alumnos (96,32 por ciento), mientras que en el Campus de Ponferrada superaron la evaluación 412 de los 423 estudiantes examinados (97,4 por ciento).