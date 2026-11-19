Actividad en Cookin - IMPULSA CYL

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Impulsa Igualdad Castilla y León abre las puertas de Cookin, el primer espacio multifuncional de cocina accesible "libre de barreras físicas, formativas y actitudinales" en Valladolid.

El proyecto de innovación social está impulsado con la colaboración de la Fundación ONCE y la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, y cuenta también con la colaboración de la Fundación la Caixa, a través de CaixaBank, según ha trasladado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Este espacio, ubicado en la calle Monasterio de Yuste, 5 A, no es solo un aula culinaria, sino un lugar diseñado "para trabajar la autonomía de las personas con discapacidad o movilidad reducida para aprender, practicar, equivocarse, compartir y fomentar la vida independiente".

La iniciativa, detalla la información, tiene como objetivo demostrar que la igualdad de oportunidades también se construye alrededor de los fogones, así como fomentar la autonomía personal por medio de herramientas para que las personas con discapacidad gestionen su día a día de forma independiente.

Los cursos estarán impartidos tanto por profesionales de la cocina como por personas con discapacidad con talleres entre iguales, quienes ofrecerán 'masterclass', 'showcookings' y catas de productos para visibilizar el valor social de la gastronomía como motor de cambio y consolidar alianzas con entidades, empresas o administraciones que quieran invertir en impacto social y reputación de marca.

Asimismo, Cookin, aunque se dirige a un público diverso, no estará abierto a cualquier persona interesada en la cocina y la gastronomía, y sí a usuarias de sillas de ruedas o con movilidad reducida, y a sus familias y personas cuidadoras.

Por otra parte, las asociaciones de personas con discapacidad podrán colaborar, así como organizar actividades en las instalaciones desde un enfoque social y formativo.