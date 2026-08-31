Coordinadora de Mujeres de Valladolid pide recuperar el término violencia de género en ayudas de VIVA: "Es innegociable"

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid a la salida del Centro Municipal de Igualdad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha exigido que se recupere el concepto específico de víctima de violencia de género como criterio puntuable en el baremo de acceso a viviendas sociales, gestionadas por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), y que se mantenga en 1,5 la puntuación para las víctimas.

"Es algo innegociable", ha subrayado al portavoz de la plataforma, Yolanda Martín, en declaraciones recogidas por Europa Press este lunes, 31 de agosto, antes de la reunión extraordinaria del Consejo Municipal de las Mujeres.

El Ayuntamiento de Valladolid ha convocado esta cita en la que, entre otras cuestiones, se aborda el protocolo de vivienda social de VIVA que ha sustituido de sus criterios prioritarios el término "violencia de género" por "violencia doméstica" y ha rebajado el baremo de 1,5 a un punto para las personas reconocidas como víctimas.

Martín ha aseverado que la petición de la Coordinadora es que se vuelva a incluir el concepto de violencia de género con "la misma baremación que tenía en un principio" y que el Ayuntamiento "aclare" el motivo del cambio y explique en que informes jurídicos se ha basado para hacer este "borrado" y si se ha hecho un estudio de impacto de género en materia de vivienda.

La portavoz ha advertido de que con el cambio realizado "muchas mujeres" van a quedar fuera de las ayudas de vivienda social. "Deja a víctimas de violencia de género fuera. Tanto desde todas las asociaciones de mujeres como desde la propia judicatura sabemos que se van a quedar fuera muchas mujeres", ha incidido, al tiempo que ha lamentado que esto supone "invisibilizar un problema estructural", el de la violencia machista.

"Creemos que es un paso atrás en nuestros derechos. Es algo que no podemos permitir que se pierda", ha continuado Martín, quien ha reclamado acciones frente a las palabras del alcalde, Jesús Julio Carnero, quien ha dicho que "no va a permitir" que ninguna víctima de violencia de género se quede sin las ayudas de vivienda social. "Las palabras se las lleva el viento", ha apostillado la portavoz.

Asimismo, ha señalado que la Coordinadora no pide que se elimine el concepto de violencia doméstica del mencionado protocolo, si no que se añada el de violencia de género. "Simplemente pedimos que se añada una y. Una y soluciona todo", ha apuntado Paula Granado, otra de las representantes de la Coordinadora de Mujeres, quien ha recordado que la Ley de violencia de género avala el reconocimiento de esta "lacra" que "tristemente" sufren "muchísimas personas".