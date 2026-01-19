El COPCyL celebra el miércoles en Burgos una charla sobre sobreestimulación, aburrimiento y creatividad

Cartel de la charla 'Sobreestimulación, aburrimiento y creatividad' del COPCyL en Burgos. - COPCYL

BURGOS 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCyL) celebrará este miércoles, 21 de enero, en Burgos la charla 'Sobreestimulación, aburrimiento y creatividad' dentro del ciclo 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?'.

La charla, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará a las 20:00 horas en la Sala Polisón del Teatro Principal y estará presidida por el decano del COPCyL, David Cortejoso, y presentada por el vocal presidente por Burgos del COPCyL, Luis Ángel Romero.

La ponencia correrá a cargo de la psicóloga general sanitaria Eva Gallo Alday, experta en discapacidad intelectual, según ha informado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Las conferencias 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?' suman más de 600 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 15.000 castellanos y leoneses desde su comienzo en 1993.