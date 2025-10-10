Corales de Barcelona, Madrid, Guipúzcoa y León participarán en Burgos en el XXII Concurso Nacional 'Antonio José'

Ballesteros y Martínez durante la rueda de prensa de este viernes. - AYTO BURGOS

Corales de Barcelona, Madrid, Guipúzcoa y León, además de la de la Universidad de León, participarán en la XXII edición del Concurso Nacional de Corales 'Antonio José' que se celebrará en la capital burgalesa este sábado, 18 de octubre.

La presidenta de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo, Andrea Ballesteros, ha comparecido en rueda de prensa junto al director artístico del concurso Nacional de Corales Antonio José, Juan Gabriel Martínez Martín, un certamen "de renombre muy consolidado ya en el calendario", ha aseverado Ballesteros.

En esta edición de este certamen participarán la coral Jove del Conservatorio de Sant Cugat del Vallés (Barcelona); el coro Evuah de Alcalá de Henares (Madrid); Arane Loinatz Abesbatza, de Beasaín (Guipúzcoa); el Coro Ángel Barja de la Universidad de León y el Coro Knox de Madrid.

Asimismo, Andrea Ballesteros ha apuntado que la coral invitada esel coro de voces blancas de la Universidad de Burgos Ars Cantus, que se fundó en 1970, "con lo cual también es una coral muy consoñidadad".

En cuanto a los premios, el primer consiste un busto de Antonio José más una dotación de 3.000 euros; el segundo es un diploma más una dotación de 2.000 euros y el tercero es un diploma más 1.000 euros.

Asimismo, hay un premio del público dotado con 300 euros más un diploma acreditativo.

Por su parte, Juan Gabriel Martínez ha reconocido que se celebra ya la 22 edición de un certamen "que demuestra que institucionalmente Burgos necesita" trabajar "juntos y unidos en la conservación de la memoria de Antonio José, en su difusión".

Asimismo, ha reconocido que en la fase de selección se presentarosn trece grupos entre los que se ha elegido "a los cinco mejores" mientras que el jurado está formado "por reputados miembros con una dilatada tryectoria en música coral".

Así, formarán parte Basilio Astúlez, director del coral que ganó la pasada edición; Ramón Gil, director de coro y presidente de la Asociación Española de Directores de Coro; Ulises Illán, director del grupo de música barroca Nereidas; el profesor de música Julios Domínguez y la directora de las Corales Infantil y Juvenil del Orfeón Burgalés, Ana Isabel Ayala.

Martínez ha apuntado que el jurado lo va a tener "muy difícil porque el nivel de los coros es realmente elevado" por lo que cree "que van a tener que hilar muy fino para hacer un fallo justo".