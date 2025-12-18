La Cordillera Cantábrica en León y Palencia, en aviso amarillo este viernes por nevadas de hasta 5 centímetros

Aviso por nevadas en la Cordillera Cantábrica en León y Palencia. - AEMET

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cordillera Cantábrica en las provincias de León y Palencia estará en aviso amarillo a lo largo de este viernes ante la posibilidad de que se produzcan nevadas que pueden acumular hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogida por Europa Press.

En concreto, se encuentran en aviso amarillo --peligro bajo-- las zonas de ambas provincias comprendidas en la Cordillera Cantábrica entre las 7.00 horas y la medianoche de este viernes.

La acumulación de nieve podría alcanzar los 5 centímetros en 24 horas a partir de los 1.400 metros de altitud con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.