El Coro inglés de St. Mary's Warwick actuará en Ávila en un concierto gratuito en la Basílica de Santa Teresa

ÁVILA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Convento de Santa Teresa de Ávila será escenario el próximo viernes 21 de agosto, a las 18.30 horas, de un concierto gratuito a cargo del Coro de St Mary's Warwick, una formación coral inglesa con "gran tradición musical".

La actuación formará parte de la gira española del conjunto que recorrerá varias ciudades de Castilla y León durante el mes de agosto, con un programa dedicado a la tradición coral inglesa y que reunirá obras que abarcan desde el Renacimiento hasta la actualidad.

El público podrá escuchar composiciones de Thomas Tallis, Robert Parsons, Charles Villiers Stanford, Hubert Parry, Charles Wood y Peter Warlock, junto a autores contemporáneos como John Rutter y Sarah MacDonald. De esta forma, el coro inglés hará un recorrido por algunos de los compositores "más representativos" del repertorio coral británico.

"La actuación ofrece una oportunidad para disfrutar de la riqueza de la tradición coral inglesa en el marco de uno de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Ávila", ha trasladado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El concierto estará dirigido por Oliver Hancock, director musical y organista de amplia trayectoriaque ha desarrollado su carrera en algunas de las principales instituciones corales británicas y ha actuado como intérprete y director en numerosos conciertos y retransmisiones para la BBC.

Por otra parte, la agrupación de St Mary's WarwickLa Iglesia está vinculada a la Colegiata de St Mary's, en Warwick, que mantiene una tradición coral que se remonta al siglo XII y, en la actualidad, cuenta con alrededor de 55 niños y niñas que forman parte de los servicios litúrgicos de la colegiata, conciertos y proyectos musicales dentro y fuera del Reino Unido.

A lo largo de los últimos años, el coro ha actuado en lugares tan representativos como la Abadía de Westminster, la Catedral de Wells o la Capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, además de participar en emisiones de la BBC y realizar giras internacionales por Europa y Norteamérica.