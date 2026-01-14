CORR Feijóo, Mañueco y Manfred Weber en un foro sobre competitividad europea que se celebrará en Valladolid el día 16

VALLADOLID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Grupo del PP Europeo, Manfred Weber, y el presidente de la Junta y del PP autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, participarán en Valladolid en la conferencia 'Impulsando la Competitividad Europea: Desafíos y Oportunidades' que se celebrará el día 16 de enero.

El encuentro tiene lugar tras la presentación del Paquete Europeo de Automoción y en un momento "decisivo" para la agenda legislativa de la Unión Europea, marcado por la necesidad de reforzar la competitividad, la resiliencia industrial y la autonomía estratégica europea.

Coordinado e impulsado por el europarlamentario vallisoletano del PP Raúl de la Hoz, miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE) del Parlamento Europeo, este foro situará a Valladolid "como punto de encuentro entre responsables políticos, empresas y expertos económicos para debatir cómo reforzar la base industrial europea", según han defendido desde el PP Europeo (PPE).

Este encuentro contará también con la participación de la vicepresidenta del Grupo PPE para Economía y Medio Ambiente y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat.

El encuentro se ha estructurado en dos paneles, y en el primero de ellos, sobre competitividad y resiliencia industrial participarán Maarten Wetselaar, consejero delegado de Moeve; Blanca Juti, directora de Comunicación y Asuntos Públicos de L'Oréal; Jorge Sicilia, economista jefe del Grupo BBVA; Luis Garicano, profesor de Políticas Públicas en la London School of Economics y ex eurodiputado; y Román Escolano, exministro de Economía, Industria y Competitividad.

En el segundo panel, sobre automoción y movilidad, contará con Josep Maria Recasens, director de Estrategia, Producto y Programas de Gestión de Renault, CEO de Ampere y presidente de ANFAC; Luis Cabra Dueñas, director general de Transición Energética, Tecnología e Institucional de Repsol y presidente de FuelsEurope; Michele Ziosi, director global de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de IVECO; y Coline Lavorel, directora de Asuntos Públicos para Europa de Michelin.

"Este foro nace de la necesidad de pasar de las palabras a la acción para proteger un sector fundamental para nuestra economía y nuestros territorios. La transición ecológica solo será un éxito si se hace de la mano de la industria, garantizando competitividad, empleo y seguridad jurídica", ha señalado Raúl de la Hoz.