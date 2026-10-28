Corral advierte de que CyL no puede ser sólo territorio de generación y pide consumo industrial e innovación

María González Corral expone el proyecto de presupuestos de Medio Ambiente y Energía en la Comisión de Economía y Hacienda - JCYL

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha advertido este miércoles de que Castilla y León no puede ser sólo territorio de generación de energía y ha defendido que también debe ser "territorio de transformación, consumo industrial e innovación".

A esto ha añadido que la saturación de las redes "limita" proyectos industriales y almacenamiento por lo que ha vuelto a urgir una planificación eléctrica que responda de verdad a las necesidades de Castilla y León.

"No basta con producir energía para el resto de España, esa energía debe servir también para atraer empresas, generar empleo industrial y crear riqueza en nuestro territorio", ha reiterado la consejera de Medio Ambiente y Energía en su comparecencia este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda donde ha detallado el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027 que ha consignado 71,2 millones para el área de energía y minas.

"La energía y los recursos minerales deben convertirse en oportunidades reales de empleo, inversión y desarrollo para Castilla y León", ha insistido González Corral que ha reivindicado la "posición de liderazgo energético" de la Comunidad, donde el 95 por ciento de la potencia instalada es renovable y reúne cerca del 20 por ciento de la potencia renovable de España.

El presupuesto de Medio Ambiente y Energía destina 38,9 millones a las energías renovables entre las que la consejera ha destacado la apuesta estratégica por la biomasa forestal por su contribución al desarrollo energético, la gestión forestal sostenible y la prevención de incendios forestales.

En este punto ha explicado que a través de la SOMACyL se recogen 33 millones para impulsar las redes de calor de León, Salamanca y Segovia, así como en la mejora continua de Valladolid Oeste y Ponferrada, y ha informado de que en paralelo se avanzará en la puesta en marcha de los centros logísticos de biomasa en Castrocontrigo, Llamas de la Ribera y Almanza, en León, y Alar del Rey, en Palencia.

Por su parte, el EREN invertirá 5,8 millones para 40 nuevas instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en edificios públicos, entre otros, en hospitales, residencias, centros de salud o institutos.

Y en materia de eficiencia energética se destinan 25,5 millones que contemplan diferentes iniciativas como la convocatoria de dos nuevos programas del EREN que movilizarán 27,4 millones dirigidos a edificios privados del sector terciario y para pymes y empresas industriales con el fin de reducir consumos y mejorar la competitividad, o la participación en proyectos como la mejora de la iluminación pública en Ponferrada y Las Navas del Marqués (Ávila) con 8,6 millones.

González Corral ha apostado también por impulsar actuaciones para consolidar "una minería moderna y sostenible" y explicado que apoyará el Centro de Recursos Minerales Estratégicos y Sostenibilidad Transfronteriza promovido por la Universidad de Salamanca en Fuentes de Oñoro (Salamanca) en la comarca de La Raya.

"Queremos que atraiga inversión y retenga talento en el medio rural", ha explicado la titular de Medio Ambiente que ha defendido que la ubicación del Centro junto a Portugal reforzará la cooperación transfronteriza "y convertirá a La Raya en un espacio de innovación y minería responsable".

También ha comprometido apoyo al Instituto Nacional de Silicosis y se mejorará el equipamiento del Laboratorio Regional de Combustibles.

Por su parte, la Fundación Santa Bárbara contará con 3,45 millones de euros para generar oportunidades de empleo en las comarcas mineras de León y Palencia a través de la formación profesional para el empleo. En 2027 están previstas acciones formativas para 480 alumnos. También se ejecutarán dos proyectos financiados por el Fondo de Transición Justa: la Mina en Vivo, que transforma las instalaciones de su antigua escuela laboral en Laciana, y el proyecto GENMIN, de investigación sobre el uso de antiguas minas como almacenamiento de energías limpias.

"Castilla y León está cumpliendo, y lo hace con hechos", ha zanjado para insistir en la necesidad de que ese liderazgo energético se traduzca en oportunidades reales para el territorio.