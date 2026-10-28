Corral exige una "implicación real" del Gobierno en la restauración hidrológico-forestal e incide en los cauces

Archivo - Instalaciones del camping Fuente Helecha afectadas por el fuego, a 6 de agosto de 2026, en Casavieja, Ávila, Castilla y León (España). Casavieja fue uno de los municipios que se vio afectado por las llamas durante el incendio forestal de Burgoho - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

Consignados 6,6 millones para la recuperación de zonas afectadas por incendios forestales del verano que se podrán ampliar

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRES) -

La consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, ha exigido este miércoles una implicación real del Gobierno de España en la restauración hidrológico-forestal y ha hecho especial incidencia en los cauces "por ser de su competencia".

En este sentido, ha reprochado que la implicación del Gobierno central no se haya traducido "suficientemente" hasta ahora en actuaciones, medios y financiación.

González Corral ha realizado esta exigencia al Gobierno de la nación en su comparecencia este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda donde ha expuesto el proyecto de presupuestos de su departamento para el año 2027 cuando destinará 45,8 millones de euros para recuperar, restaurar y conservar el patrimonio natural con partidas dirigidas específicamente a la restauración de los montes que han sufrido incendios forestales.

En concreto, las cuentas de 2027 prevén 6,6 millones destinados mayoritariamente para el incendio forestal de Burgohondo, en Ávila, "que, de ser necesario, puede ser objeto de ampliación por su naturaleza extraordinaria y su carácter de emergencia", ha comprometido la consejera que ha anunciado otros 9,2 millones de euros para continuar con la recuperación de las zonas afectadas por anteriores incendios.

"El compromiso de la Junta continúa después de apagarse el fuego", ha aseverado González Corral que ha recordado que tras los incendios del verano de 2026 se han aprobado actuaciones de emergencia y se mantienen los trabajos en la restauración de los suelos y montes afectados.

También ha destacado una partida de 11 millones de euros para forestación y plantaciones de alto valor que podrán aportar un mayor beneficio futuro a medio plazo, como las de pino piñonero injertado, maderas de alta calidad, castaños o encinas truferas, y para mantenimiento de estas plantaciones con los cuidados que requieren durante los primeros cinco años.

Para la conservación de los recursos genéticos forestales se inscriben 4 millones dirigidos al Vivero Forestal Central para la gestión de su banco de germoplasma y la producción de material forestal, y 3,1 millones para sanidad forestal, entre otros, para la segunda línea de acreditación del laboratorio de Calabazanos, Palencia, en nematodo de la madera del pino.

Por último, se destinan 11,1 millones a actuaciones de restauración y protección de los hábitats naturales "más vulnerables y valiosos", como los espacios de la red Natura de Alto Sil y Omaña, en León, las zonas especiales de conservación de Palencia o el proyecto Life Humedales en las Lagunas de Cantalejo, Segovia.

"La conservación del patrimonio natural debemos entenderla, no sólo como protección de sus valores ambientales, sino también como valorización de nuestro patrimonio natural para que genere actividad económica, empleo y oportunidades para la población local", ha defendido la titular de Medio Ambiente y Energía.

RECUPERACIÓN DE SENDAS O MIRADORES AFECTADOS POR GRANDES INCENDIOS

Por otro lado, ha avanzado que la Consejería destinará 45,3 millones de euros en 2027 para la promoción del patrimonio natural y ha destacado la iniciativa 'Castilla y León Naturalmente' que incluye el mantenimiento de las de las 34 casas del parque y centros temáticos; el trabajo de 22 cuadrillas de mantenimiento de los espacios naturales; subvenciones para los ayuntamientos de las zonas de influencia y 1,8 millones para la recuperación de sendas, miradores y pasarelas en áreas afectadas por grandes incendios forestales en los últimos años.

Además través de la Fundación Patrimonio Natural se ejecutarán nuevos equipamientos en la Red de Áreas Naturales Protegidas con una inversión de 22,5 millones.

La previsión es renovar en 2027 la infraestructura de uso público (pasarelas, miradores) de la Laguna de la Nava, en Palencia, y finalizar los equipamientos de tres nuevas casas del parque en Burgos (Alto Ebro y dos en Sabinares del Arlanza-La Yecla), y los centros de visitantes de Navafría y El Espinar, en Segovia, mientras que en Soria se redactará el proyecto de la casa del futuro parque natural del Moncayo.

González Corral ha destallado por último que para apoyar la dinamización económica y el fomento del turismo sostenible se recogen diversos proyectos como la ampliación del circuito BTT en Fabero; los glamping de Velilla del Río Carrión (Palencia) y de Galende (Zamora); el acondicionamiento de la dársena y lavaderos vinculados al canal subterráneo de las minas de Orbó, en Barruelo de Santullán (Palencia); nuevos miradores en los entornos del embalse de Compuerto y Alba de los Cardaños (Palencia), senda circular de Riaño (León), pasarela del embalse de Barcena o el albergue de Oña (Burgos).