VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo de ciudadanos que desean ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, de los que 735.583 se han gestionado en la red de oficinas postales y 364.104 de forma telemática a través de la web.

En Castilla y León se han admitido 71.076 solicitudes de voto por correo de los que 50.010 han sido gestionados en las oficina de Correos y 21.066 se han pedido a través de la web.

En Ávila se han admitido 4.743 votos por correo; en Burgos, 11.220 votos; en León, 14.696; en Palencia, 5.208; en Salamanca, 9.819 votos; en Segovia, 3.976; en Soria, 3.319; en Valladolid, 12.671 y en Zamora, un total de 5.424 votos.

Las solicitudes de voto por correo han aumentado un 11,47 por ciento respecto a las Elecciones Generales que se celebraron el 10 de noviembre de 2019 pero han descendido un 58,07 por ciento en comparación con la última cita electoral, que se celebró el 23 de julio de 2023.