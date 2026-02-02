Cortada la N-232 en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja (Burgos) por un desprendimiento

Gráfico difundido por la DGT con información del kilómetro afectado por el desprendimiento en la N-232
Gráfico difundido por la DGT con información del kilómetro afectado por el desprendimiento en la N-232 - DGT
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 2 febrero 2026 10:06
Seguir en

BURGOS 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Uno desprendimiento producido este lunes, 2 de febrero, ha cortado la carretera nacional N-232 en Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja, en la provincia de Burgos, según los datos aportados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El desprendimiento ha tenido lugar en el punto kilométrico 513,4 de la N-232 y ha cortado la vía en su totalidad en ambas direcciones. Además, la DGT ha establecido desvíos por la CL-629.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado