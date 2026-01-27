Cortada la SC-P-15 en Guardo por un deslizamiento de tierra que semienterró un camión, ya rescatado

Imagen del desprendimiento en la SC-P-15 que ha cortado la vía - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PALENCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un deslizamiento de tierra a la altura del kilómetro 0,900 de la carretera SC-P-15, en el término municipal de Guardo (Palencia), ha cortado la circulación y semienterró un camión articulado que ya ha sido rescatado y ha podido continuar el viaje.

Los hechos han ocurrido a las 04.30 horas de este martes, 27 de enero, a la altura del kilómetro 0,900 de la carretera SC-P-15, término municipal de Guardo y partido judicial de Cervera de Pisuerga, por un deslizamiento de tierra de un talud que ha cortado la carretera sin que haya habido que lamentar personas heridas.

La Subdelegación del Gobierno ha informado de que se han realizado desvíos por rotonda del kilómetro 90,600, de la carretera CL-615, a la rotonda del kilómetro 179,500 de la carretera CL-626.

Como consecuencia de ello y según ha precisado el Servicio de Emergencias de Castilla y León, está cortado el acceso a la localidad de Guardo desde la carretera CL-615 en el kilómetro 91, en Guardo. El 112 avisó a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos de la Diputación para valorar la situación.