Cortada la A-6, en sentido Madrid, por la salida de vía de un turismo en Astorga (León)

La A-6 cortada en sentido Madrid. - DGT

VALLADOLID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El accidente de un turismo, que se ha salido de la vía y ha chocado con el guardarraíl en la autovía A-6 en las cercanías de Astorga (León), ha provocado este viernes el corte de la vía en sentido Madrid, según informa la Dirección General de Tráfico.

El accidente se ha producido, ha informado el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, minutos antes de las 10.57 horas de este viernes, cuando un turismo se ha salido de la vía y ha chocado con el guardarraíl a su paso por el kilómetro 329 de la A-6, carril sentido Madrid, en Astorga.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, que a su llegada ha solicitado asistencia para tres heridos leves por diversos golpes. Se pasó a su vez aviso a Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

La DGT ha informado en su web del corte total de la autovía en sentido Madrid por obstáculo fijo a partir del kilómetro 331, en Requejo de Pradorrey (León).