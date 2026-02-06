Cortadas 14 carreteras en CyL por inundaciones, seis por nieve o hielo y cuatro por desprendimientos

Cortado el acceso a La Valmuza por la carretera de Matilla de los Caños, la DSA-300, por el desbordamiento del arroyo Valmuza, a 5 de febrero de 2026, en La Valmuza, Salamanca - Manuel Ángel Laya - Europa Press

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El temporal de lluvia ha provocado el corte por inundación de catorce carreteras secundarias a su paso por la comunidad autónoma de Castilla y León, mientras que otras seis están cortadas por nieve o hielo y otras cuatro por desprendimientos, entre estas últimas la N-232 en Valdenoceda (Burgos).

Además y según los datos de la DGT a las 09.00 horas de este viernes, 6 de febrero, ecogidos por Europa Press hay otras seis carreteras con nivel rojo por inundación de la calzada y otras dos por desprendimiento mientras que se necesita circular con cadenas y con neumáticos de invierno en siete vías.

En concreto, este viernes se mantiene cortada por desprendimientos la N-232 en Valdenoceda, a la que se une el corte total por obstáculo fijo en la LE-5124 en Villarrubín, en la SG-V-2515 en Valleruela de Sepúlveda y en la ZA-P-1510 en Quiruela de Vidriales.

No obstante, la mayor parte de las vías están intransitables por inundación. Se trata de la BU-V-6211 en Humada, la BU-V-8205 en Piedrahita de Muño y la BU-627 en Sotresgudo, en la provincia de Burgos; la DSA-106 en Arapiles, la DSA-206 en Torrezapata y la CM-560 (Sanatorio Martínez Anido) en Salamanca; la SG-V-2331 en Barbolla, la SG-V-2416 en Burgomillodo, y la SG-V-3413 en Domingo García, en Segovia; la PP-9832 en Perales, en Palencia, y la ZA-P-2547 en Calzadilla de Tera, la ZA-100 en Navianos de Valverde, la ZA-L-2553 en San Pedro de Zamudia y la ZA-P-2548 en Santa María de Valverde (Zamora).

Por último, las seis vías cortadas por nieve o placas de hielo son la LE-315 en Cármenes, LE-321 en Redipuertas, LE-481 en Torrestio, en León; la DSA-191 en Candelario y DSA-180 en La Hoya, en Salamanca, y ZA-103 en San Martín de Castañeda (Zamora).

Según los datos aportados por la DGT no se necesitan cadenas para circular por ninguna carretera de la red principal de Castilla y León si bien está afectada por nieve la A-52 en Zamora, en el entorno de Pardornelo, donde es transitable "pero con precaución".