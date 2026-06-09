Cortado un carril de la CL-607 a la altura de la Puerta de la Fuencisla, en Segovia, por un desprendimiento de roca

Efectivos del Parque de Bomberos en pleno trabajo de retirada de roca - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del parque municipal de Segovia, con el apoyo de agentes de la Policía Local, han intervenido a primeras horas de este martes, 9 de junio, en la carretera CL-607, a la altura de la Puerta de la Fuencisla, donde un desprendimiento de material calizo estimado en unos 1.500 kilos de roca ha cortado uno de los carriles de circulación.

La alerta ha llegado a los servicios de emergencia a las 7.42 horas tras la caída sobre la calzada en el carril de salida en dirección a Arévalo de piedras procedentes de una zona agrietada de la pared caliza características de este entorno.

El suceso no ha causado víctimas ni daños materiales en vehículos, si bien ha requerido la intervención de los servicios de emergencia para garantizar la seguridad vial en una vía habitual para los vecinos y para los visitantes al enclave, de "notable tránsito" a primera hora de la mañana para acudir a distintos puestos de trabajo fuera de la ciudad.

Concluidas las tareas de despeje, el Ayuntamiento de Segovia ha informado de que en las próximas horas se procederá a "una inspección más minuciosa" del tramo afectado para asegurar la estabilidad del área, evaluar el estado de la pared caliza y adoptar las medidas preventivas que los técnicos estimen necesarias para evitar que se produzcan nuevos desprendimientos en ese punto.

Esa inspección prevista en las próximas horas determinará si el punto donde se ha producido el desprendimiento de este martes requiere algún tipo de intervención de consolidación o simplemente un seguimiento periódico. Las autoridades municipales no han facilitado por el momento un calendario concreto para la conclusión de esas tareas de evaluación ni han avanzado si será necesario mantener restricciones de tráfico en el carril afectado durante la realización de los trabajos técnicos.