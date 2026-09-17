Las Cortes celebran en León la primera reunión itinerante de la Mesa y la Junta de Portavoces de la legislatura

Los miembros de la Mesa y de la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León en la fachada exterior de la Real Colegiata de San Isidoro (León). - EUROPA PRESS

LEÓN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han celebrado este jueves en la Real Colegiata de San Isidoro de la capital leonesa la reunión de la Mesa y de la Junta de Portavoces, en una jornada de especial significado institucional al tratarse de la primera vez en la presente legislatura que ambos órganos se reúnen fuera de la sede parlamentaria.

El encuentro ha contado con la participación de los miembros de la Mesa de las Cortes y los portavoces de los grupos parlamentarios, dentro de una iniciativa impulsada por la Presidencia de la Cámara, con el objetivo acercar la institución a los ciudadanos y reforzar su presencia en el conjunto del territorio de la Comunidad.

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha destacado el simbolismo de celebrar esta primera reunión itinerante en la Real Colegiata de San Isidoro, reconocida por la Unesco como cuna del parlamentarismo: "La elección de León como punto de partida de esta iniciativa responde a la relevancia histórica de la ciudad en la evolución del parlamentarismo. Fue en este lugar donde, en 1188, se sentaron las bases de una tradición parlamentaria que hoy constituye uno de los grandes referentes de la representación y la participación ciudadana".

Vázquez ha destacado la "extraordinaria relevancia histórica" de la Real Colegiata de San Isidoro, donde en 1188 se celebró la primera reunión entre la curia y la plebe, lo que marcó un hito en la historia parlamentaria que convirtió a la ciudad de León un modelo para los valores de participación, representación y diálogo.

Esta reunión marca el inicio de una ronda de encuentros que se desarrollarán en las distintas provincias de Castilla y León, con el propósito de reforzar el vínculo entre el parlamento autonómico y los ciudadanos. "Una iniciativa que pretende poner de manifiesto que las Cortes representan a todos los castellanos y leoneses y que su actividad parlamentaria tiene una incidencia directa en la vida cotidiana de las personas", ha subrayado el presidente.

Asimismo, Vázquez ha destacado la importancia de que los ciudadanos perciban las Cortes "como la institución que les representa", al ser el lugar donde están presentes todas las sensibilidades políticas elegidas democráticamente, donde se debaten las iniciativas que afectan a la Comunidad, se impulsan las leyes y se adoptan decisiones que contribuyen a la mejora de los servicios públicos, la generación de oportunidades y la respuesta a las necesidades de la sociedad.

INSTITUCIÓN "CERCANA, ABIERTA Y COMPROMETIDA"

Con esta iniciativa, las Cortes de Castilla y León pretenden reafirmar su voluntad de ser una institución "cercana, abierta y comprometida" con los castellanos y leoneses, a través de un mayor conocimiento de la labor parlamentaria y de fortalecer la relación entre la Cámara y la sociedad.

Los asistentes a la Mesa y la Junta de Portavoces han sido su presidente, Francisco Vázquez; el vicepresidente primero, Carlos Menéndez; la vicepresidenta segunda, Nuria Rubio; el secretario primero, Daniel de la Rosa; la secretaria segunda, Rocío Lucas; la secretaria tercera, Susana Suárez Villagrá y la secretaria general - letrada mayor, Laura Seseña Santos.

Igualmente, han estado presentes los portavoces de los grupos parlamentarios Leticia García (PP), Carlos Martínez (PSOE), David Hierro Santos (Vox) y Alicia Gallego González (Grupo Mixto), así como los portavoces adjuntos José Luis Sanz Merino (PP), Patricia Gómez (PSOE), Mariano Veganzones Díez (Vox) y Luis Mariano Santos (Grupo Mixto) y Ruth Andérez Alonso, directora general de Relaciones Institucionales de la Junta de Castilla y León.