Cortes-Eiros cita a Tucídides y recuerda que lo que perjudica la acción es la falta de discusión antes de las decisiones

VALLADOLID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mesa de Edad de las Cortes de Castilla y León, el 'popular' José María Eiros, ha acudido este martes a un texto de la 'Historia de la guerra del Peloponeso' en la que Tucídides puso en boca de Pericles siete ideas sobre la cultura cívica y sobre la democracia.

Entre esos testimonios ha señalado que en la cosa pública el debate no perjudica a la acción "sino la falta de discusión antes de tomar decisiones". Otras de las ideas de este texto esbozadas por José María Eiros es que los cargos públicos acatan las leyes, "en particular las que defienden a las víctimas de la injusticia".

Estas son las principales ideas que ha trasladado Eiros en un breve discurso al inicio de la constitución de la XII Legislatura en el que eñ presidente de la Mesa de Edad ha escogido "uno de los más altos testimonios de la cultura cívica legados por la antigüedad" para dirigirse a los 82 procuradores electos en los comicios del pasado 15 de marzo.

Eiros ha usado las palabras que Tucídides puso en boca de Pericles en el elogio de los jóvenes atenienses fallecidos en la guerra del Peloponeso para recordar también que la Democracia hace referencia al régimen que ejerce la administración en favor de la mayoría y no de unos pocos.

Y ha recordado respecto a las leyes, que todos gozan de iguales derechos mientras que en cuanto a los honores, cualquiera puede acceder a los cargos públicos "pues se le elige más por sus méritos que por su posición social".

"Nosotros mismos deliberamos y decidimos conforme a derechos sobre la cosa pública, pues no creemos que lo que perjudica a la acción sea el debate, sino la falta de discusión antes de tomar decisiones", añade el antiguo texto en el que Tucídides explica a los integrantes de la cosa pública que tienen por norma respetar la libertad sin litigar con el vecino cuando actúa de buena fe, ni exteriorizar su malestar "pues es desagradable".

Otro de los legados afirma: "Aunque somos indulgentes en los asuntos privados, en los públicos jamás obramos ilegalmente y obedecemos a quienes toca el turno de mandar" para concluir: "Acatamos las leyes, en particular las que defienden a las víctimas de la injusticia y las que, aunque no estén escritas, todos consideran vergonzoso".

Eiros ha elegido este texto para dar inicio formal al protocolo del acto de constitución de la XII Legislatura en el que ha estado asistido en la Mesa de Edad por Diego Vallejo (PSOE) y Ángel Porras (PP) que han dado lectura a las normas del Parlamento que regirán esta sesión.