Las Cortes lamentan la muerte de García Álvarez y destacan su contribución al fortalecimiento de las instituciones

Manuel García Álvarez durante una intervención en las Cortes en el Castillo de Fuensaldaña
Manuel García Álvarez durante una intervención en las Cortes en el Castillo de Fuensaldaña - CORTES CYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 31 julio 2026 16:39
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VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han mostrado su pesar por el fallecimiento de Manuel García Álvarez, el que fue primer Procurador del Común de Castilla y León, responsabilidad que ejerció entre los años 1995 y 2005.

A través de un mensaje publicado en la red social 'X' el Parlamento autonómico se ha hecho eco del fallecimiento este viernes de Manuel García Álvarez a los 82 años.

Las Cortes de Castilla y León han destacado la contribución de quien fue el primer Procurador del Común al fortalecimiento de las instituciones autonómicas y a la defensa de los derechos de los ciudadanos.

"Deja una huella permanente en la Comunidad", ha añadido el Parlamento de Castilla y León en este mensaje en el que traslada sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de García Álvarez.

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