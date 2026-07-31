Las Cortes lamentan la muerte de García Álvarez y destacan su contribución al fortalecimiento de las instituciones

Manuel García Álvarez durante una intervención en las Cortes en el Castillo de Fuensaldaña - CORTES CYL

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León han mostrado su pesar por el fallecimiento de Manuel García Álvarez, el que fue primer Procurador del Común de Castilla y León, responsabilidad que ejerció entre los años 1995 y 2005.

A través de un mensaje publicado en la red social 'X' el Parlamento autonómico se ha hecho eco del fallecimiento este viernes de Manuel García Álvarez a los 82 años.

Las Cortes de Castilla y León han destacado la contribución de quien fue el primer Procurador del Común al fortalecimiento de las instituciones autonómicas y a la defensa de los derechos de los ciudadanos.

"Deja una huella permanente en la Comunidad", ha añadido el Parlamento de Castilla y León en este mensaje en el que traslada sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y compañeros de García Álvarez.