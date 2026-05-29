Cosquín Rock Valladolid da un nuevo impulso a su tercera edición con la incorporación del DJ alemán Paul Kalkbrenner

Cosquín Rock valladolid suma a Paul Kalkbrenner en una tercera edición espectacular - COSQUÍN ROCK

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Cosquín Rock Valladolid da un nuevo impulso a su tercera edición con la incorporación del DJ y productor alemán Paul Kalkbrenner, una de las figuras "más influyentes" de la música electrónica mundial.

Así lo ha anunciado este viernes el festival a través de un comunicado en el que ha explicado que Kalkbrenner ha contribuido de "forma decisiva" a que el techno deje de entenderse como un género de club para convertirse en un "lenguaje global capaz de emocionar a públicos muy distintos en cualquier parte del mundo".

Su sonido, reconocible por su fuerza melódica y su carga emocional, lo ha situado entre los nombres "más respetados" de la escena internacional, ha subrayado la organización del festival.

En sus actuaciones, cada directo se construye como un viaje que avanza, se intensifica y termina por envolver al público en una misma pulsación colectiva.

Esa forma de entender el escenario le ha llevado a ocupar un lugar destacado en los principales circuitos de Europa, América y otros grandes espacios musicales del planeta.

Su incorporación refuerza la jornada del sábado, concebida como una gran cita al aire libre dedicada a los sonidos de club en todas sus vertientes, y consolida a Valladolid como uno de los puntos destacados del calendario musical de verano.

UN VIAJE MUSICAL EN TRES ACTOS

Kaiser Chiefs encabezan la jornada del viernes junto a M-Clan, Olugbenga (Metronomy) DJ Set, Puño Dragón, Whisky Caravan e Ilan Amores en una apertura marcada por la energía del rock internacional.

El sábado Paul Kalkbrenner y Claptone liderarán una noche dedicada a los sonidos de baile contemporáneos, junto a Dmasso, Imbermind y Kinder Lomas en una de las grandes sesiones nocturnas del evento.

La jornada de cierre reunirá a Ultraligera, Comandante Twin y Oslo Ovnies en una selección de bandas que representan el pulso más actual del rock alternativo y el punk nacional. Un final pensado para cerrar tres días de energía compartida, actitud y conexión con el público.

Los abonos para Cosquín Rock Valladolid pueden adquirirse en la web oficial del festival y el martes, día 2 de junio, saldrán a la venta las entradas por días.