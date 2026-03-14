El Coto Escolar de León programa actividades deportivas y educativas para niños en vacaciones de Semana Santa

Cartel del Coto Escolar organizado por el Ayuntamiento de León para las vacaciones escolares de Semana Santa. - AYTO LEÓN

LEÓN 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Coto Escolar del Ayuntamiento de León pone en marcha un programa especial durante las vacaciones escolares de Semana Santa con una programación de actividades deportivas y educativas destinada a niños y niñas nacidos entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2020.

En concreto, las jornadas se celebrarán los días 30 y 31 de marzo y 1 y 6 de abril con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y personal de las familias durante el periodo no lectivo.

El Coto Escolar ha diseñado esta programación especial con el fin de ofrecer una alternativa de ocio educativo para los menores de estas edades dentro de las instalaciones del recinto municipal.

Esta programación tendrá lugar en horario de mañana con entrada entre las 7.45 y las 10.00 horas, además el desayuno se ofrecerá a las 9.00 horas mientras que la salida de los participantes se realizará entre las 14.30 y las 15.15 horas, del mismo modo el precio total del programa asciende a 72 euros e incluye tanto el desayuno como la comida de los menores inscritos.

Los participantes desarrollarán las actividades al aire libre siempre que las condiciones lo permitan, si bien el recinto cuenta con espacios suficientes y adecuados para las propuestas de interior.

Las inscripciones se abrirán el próximo 16 de marzo y se podrán formalizar por vía telefónica a través del número 987 213 119 en horario de 8.30 a 14.30 horas. Las plazas disponibles serán limitadas y la asignación se realizará por orden de pago hasta completar el cupo establecido.