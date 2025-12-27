Courel: "Lo peor de 2025 han sido los incendios y lo mejor, que saldremos adelante"

Archivo - El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, en su despacho, tras la entrevista con Europa Press - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha realizado un balance del año que está a punto de concluir desde la satisfacción de haber trabajado para favorecer la vida en los pueblos y luchar contra la despoblación y ha reconocido que lo peor de 2025 han sido los incendios que asolaron el territorio el pasado verano, aunque se ha mostrado optimista porque la provincia será capaz de reinventarse y "salir adelante".

Para Álvarez Courel "lo peor" de 2025 han sido los incendios, que han abrasado más de 100.000 hectáreas en los 50 municipios que se han visto afectados por el fuego en la provincia, y el grado de "impotencia" al ver cómo se quema todo ese recurso forestal en el territorio. "Yo creo que se podía haber hecho algo más en cuanto a la prevención por parte de quien tiene las competencias en este caso, que es la Junta", ha declarado.

Al hablar de los incendios, ha tenido unas palabras en recuerdo de los tres fallecidos en las labores de extinción: Abel Ramos, Jaime Aparicio y Nacho Rumbao. Del mismo modo, se ha referido a los dos heridos que están en proceso de recuperación, a quienes ha transmitido el cariño de toda la sociedad leonesa y el deseo de que se recuperen completamente en un breve espacio de tiempo, al menos de las secuelas físicas.

Frente a esta situación, lo mejor que ha ofrecido 2025 es, precisamente, que incluso hasta en unas circunstancias como estas la población leonesa será capaz de "reinventarse" y de "salir adelante" en un contexto en el que todas las administraciones se están implicando. "Lo mejor, pues que incluso hasta en eso seremos capaces de reinventarnos y que seremos capaces de salir adelante y que todas las administraciones estamos poniendo la parte que nos toque", ha argumentado.

En el caso concreto de la Diputación de León, se involucra en cuestiones como la asunción de costes para la elaboración de las guías rápidas y los planes de actuación. "Creo que vamos a conseguir adoptar medidas y, sobre todo, ejecutarlas, porque tomarlas es fácil, ejecutarlas es lo más difícil, pero confío en que podamos ejecutarlas para que no tengamos un verano como el que por desgracia hemos tenido en 2025", ha apuntado.

LA JUNTA TRATA DE "MAQUILLAR" SU IMPLICACIÓN

Para Courel, por mucho que ahora se trate de "maquillar" que la Administración autonómica está implicándose en la reconstrucción de los territorios afectados por los fuegos, lo que la Junta debería haber hecho era implicarse en la prevención, "y eso no lo ha hecho", ha apostillado.

Al respecto, ha recordado que el Gobierno autonómico se opuso a que las brigadas forestales realizaran labores durante todo el año, así como a reconocer la categoría profesional de los trabajadores como bomberos forestales, con Alfonso Fernández Mañueco al frente y con Juan Carlos Suárez-Quiñones como consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

"CREO QUE DEBE QUEDAR GRABADO EN LA GENTE"

"Dijeron que no, y que tener el operativo todo el año era un abuso y un despilfarro. Sobre todo lo del despilfarro creo que debe quedar grabado en la gente. Tuvimos y tuvieron el ejemplo de lo acontecido en la Sierra de la Culebra hace tres años y no aprendieron nada. No aprendieron que para prevenir los incendios hay que actuar con antelación", ha argumentado.

Para Courel los incendios "se apagan en invierno" con una política preventiva adecuada y en este aspecto es, según ha explicado, en el que tiene que incidir la Junta de Castilla y León, que es la administración competente en materia de prevención. "Y nosotros, como organismos con los que se puede colaborar, estamos abiertos a poner de nuestra parte lo que tengamos que poner", ha añadido.

De hecho, ha recordado que la Diputación ha incluido en el presupuesto de 2026 una partida de 400.000 euros para que los ayuntamientos puedan elaborar las guías técnicas y los planes de prevención, de los cuales la Junta aportará 100.000 euros y los otros 300.000 euros serán asumidos por la Institución provincial a pesar de que el Gobierno autonómico se había comprometido a sufragar el 50 por ciento del importe.

"ES SU COMPETENCIA"

"No vamos a exigirles que pongan el 50 por ciento aunque se comprometieron a eso, porque nosotros lo que queremos es que se hagan. Lo que sí está claro es que la Junta tiene que tomar medidas al respecto y tiene que ponerse al frente, porque además es su competencia", ha subrayado.

Además, ha recordado que se quemó una parte "muy importante" del Patrimonio de la Humanidad en el incendio que afectó al paraje natural de Las Médulas y estuvieron amenazados el Parque Nacional de Picos de Europa y el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. "Tuvimos muchos frentes abiertos, reservas de la biosfera en las que el fuego entró. Y yo creo que eso tiene que ser suficiente ejemplo para que la Junta se ponga las pilas", ha declarado.

"PREVENIR, PREVENIR Y PREVENIR"

Al respecto, ha reiterado que es necesario "prevenir, prevenir y prevenir" y en su opinión, en vez de despedir en octubre a un porcentaje importante del operativo, tras la temporada de incendios, el Gobierno autonómico "tiene que ponerse las pilas para que eso no vuelva a suceder". "Lo que no puede ser es decir que sí y después seguir haciendo la misma política que se lleva haciendo desde hace unos cuantos años", ha sentenciado.

En este contexto, ha confiado en que esta cuestión pase factura en las urnas en las próximas elecciones autonómicas. "No entendería que en las zonas afectadas por los incendios, por mucho que ahora vengan prometiendo inversiones y actuaciones, eso no pase factura políticamente. Porque si no les pasa factura políticamente, entonces apaga y vámonos", ha concluido.