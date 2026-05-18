Covaleda (Soria) marchará el sábado por Aspace con el objetivo de recaudar fondos y mostrar su belleza en primavera

Laura de Diego y Carlos Llorentte presentan la marcha solidaria 'Covaleda marcha por Aspace' - EUROPA PRESS

SORIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Covaleda celebrará este sábado, 23 de mayo, la séptima marcha senderista a beneficio de la Asociación de Parálisis Cerebral de Soria (Aspace) que cambia de fecha ya que otras ediciones se ha celebrado en octubre con el doble objetivo de recaudar fondos y de mostrar la belleza de la localidad soriana en primavera.

La cita se desarrollará con dos niveles de dificultad, con una ruta larga de unos 15 kilómetros, con salida a las 9.00 horas, y otra baja de 8 kilómetros que saldrá a las 10.00 horas y está más pensada para todos los públicos y las familias.

El teniente alcalde de Covaleda, Carlos Llorente, y la gerente de Aspace Soria, Laura de Diego, han dado los detalles de esta actividad que finalizará con comida de hermandad a las 14.30 horas en el salón del Ayuntamiento de Covaleda. El precio de las inscripciones es de 15 euros (12 euros para los menores de 14 años) e incluye avituallamiento, obsequio y comida de hermandad. La participación ronda los 250 inscritos, la mayor parte de la provincia de Soria.

Laura de Diego ha animado a los sorianos a que se inscriban y participen en esta marcha en la que "pasar un paseo bonito en la naturaleza, con buena compañía y para finalizar con comida". La gerente ha recordado que la marcha supone para Aspace unos ingresos fijos de unos 5.000-6.000 euros que se destinan a los profesionales de la Asociación y a los servicios que se prestan y ha recalcado que, con la apertura de las nuevas instalaciones, se ha duplicado el presupuesto y también el número de usuarios atendidos, que ha pasado de unos 60 a 120 de forma continuada.

De Diego ha señalado que el reto pasa ahora por poner en marcha la parte residencial, prevista para el año que viene.

Por su parte, Carlos Llorente ha señalado el doble objetivo de 'Covaleda por Aspace' que es, por un lado, recaudar fondos para esta Asociación con la que el pueblo está muy volcado a raíz de dos usuarios de Aspace de la localidad cuyas madres están "muy involucradas". El segundo objetivo es mostrar la belleza del pueblo pinariego con rutas menos conocidas.