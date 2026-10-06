Covarrubias, Pedraza, Santo Domingo de Silos y Valoria la Buena compiten por ser el Mejor Pueblo de Película de España

Nacen los Premios Pueblos de Película para elegir al mejor destino cinematográfico de España - PUEBLOS DE PELÍCULA

VALLADOLID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Covarrubias (Burgos), Pedraza (Segovia), Santo Domingo de Silos (Burgos) y Valoria la Buena (Valladolid) representan a Castilla y León en la primera edición de los Premios Pueblos de Película, unos galardones impulsados por la Red de Pueblos de Película para reconocer el trabajo desarrollado por los municipios vinculados al audiovisual.

La participación castellano y leonesa llega con una novedad "especialmente significativa", ya que Valoria la Buena se incorpora a Pueblos de Película como el primer municipio de la provincia de Valladolid que forma parte de la Red.

Esta incorporación amplía la presencia del proyecto en Castilla y León y se produce precisamente en la primera edición de unos premios cuya entrega tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en Valladolid, en el marco de la Feria de Turismo de Interior, Intur.

La representación de Castilla y León en esta competición permite mostrar perfiles muy diferentes dentro del turismo de pantalla. En concreto, Covarrubias y Santo Domingo de Silos mantienen una estrecha vinculación con el legado cinematográfico de 'El bueno, el feo y el malo' y con el entorno de 'Sad Hill'.

Ambos municipios fueron además anfitriones este año del I Foro de Pueblos de Película, que reunió en Burgos a representantes de municipios de toda España para reflexionar sobre el potencial del patrimonio audiovisual como motor de desarrollo para el medio rural.

En el caso de Pedraza, su patrimonio histórico y su carácter medieval han convertido al municipio en escenario de distintas producciones de época, mientras Valoria la Buena aporta una vertiente diferente a través de sus espacios dedicados al cine y la ciencia ficción.

La representación de Castilla y León abarca así desde grandes localizaciones de rodaje y patrimonio cinematográfico hasta museos y experiencias vinculadas directamente al universo audiovisual, según ha destacado la organización en un comunicado recogido por Europa Press.

Los cuatro municipios forman parte de los 27 destinos de toda España que participan en esta primera edición y optan, entre otros reconocimientos, al premio Mejor Pueblo de Película, cuyo ganador será elegido mediante votación popular.

Las votaciones ya están abiertas y permanecerán activas hasta el próximo 25 de octubre. Para participar, los viajeros deberán escoger su municipio favorito y registrar su voto a través de la web de Pueblos de Película.

Entre todas las personas participantes se sorteará una escapada de dos noches para dos personas en uno de los pueblos candidatos, una iniciativa que busca trasladar de la pantalla al territorio el interés por descubrir los destinos vinculados al audiovisual.